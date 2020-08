Ved siden av en stor elbil-satsing, under den nye EQ-merkevaren, er Mercedes også langt fremme på ladbare hybrider.

I disse dager ruller en helt ny generasjon av disse bilene ut på norske veier. Selve flaggskipet er helt nye GLE 350de, en dieselhybrid med opptil 99 kilometeres elektrisk rekkevidde.

En annen, og minst like spennende nyhet, er A250e. Dette er innstegsmodellen i Mercedes sitt ladbare univers.

Nå har vi i Broom, som de første i landet, testet nykommeren på norske veier. Og etter en drøy uke bak rattet, er det ingen tvil at Mercedes har gjort mye riktig.

Best rekkevidde i klassen

Bilen er naturligvis basert på nyeste generasjon A-Klasse, som betyr at grunnlaget er godt. Under panseret finner vi en liten bensinturbo på 1,33 liter. Den får hjelp fra en elmotor som yter 75 kW, noe som betyr en samlet effekt på friske 218 hk og 450 Nm.

Det som gjør nye A250e ekstra interessant er batteripakken. Den er på 15,6 kWt, og sørger for at nykommeren har best elektrisk rekkevidde i klassen – på opptil 69 kilometer målt etter WLTP-metoden.

Det er et stort løft sammenlignet med første generasjon ladbare hybrider fra Mercedes. De kunne knapt kjøres 2-3 mil på strøm. Nå snakker vi altså mer enn det dobbelte på lille A-Klasse.

A-klasse kommer som ladbar hybrid

Vår testbil har full AMG-pakke, inkludert 18 toms felger. Det hjelper godt på det sportslige uttrykket.

Elbil i hverdagen

Vi starter testperioden med litt småkjøring rundt om i Oslo. Her fungerer A250e svært godt. Selv i ren elektrisk modus, syns vi det er tilstrekkelig med krefter. I alle fall i byen.

Vi kommer heller ikke unna å nevne at Mercedes sin nyeste hybrid-teknologi fungerer veldig bra i praksis, spesielt når det gjelder regenerering. Her er bilen rett og slett genial, ved at den tilpasser grad av regenerering ut fra trafikkbildet.

Medieskjermene kan enkelt tilpasses med ulike oppsett.

Dersom du eksempelvis kjører i en slakk nedoverbakke på motorveien, triller bilen lett av gårde. Samtidig følger den hele tiden med på omgivelsene rundt. Er du i ferd med å ta igjen bilen foran deg, vil bilen automatisk aktivere regenereringen, og dermed tilpasse fart og avstand.

Det er akkurat som at bilen forstår valgene dine. Når du kjører i normal modus, og slipper gassen på landeveien, triller bilen uten å gripe inn. Men dersom du for eksempel nærmer deg en rundkjøring, skjønner bilen at farten skal ned. Dermed aktiveres regenereringen, og du slipper omtrent å bremse selv.

Ladbar hybrid kan være kjempesmart – men ikke for alle

A250e kan lades med både vekselstrøm og likestrøm, der sistnevnte kun bruker 25 minutter fra 10-80 prosent. Fra en ladeboks med en effekt på 7,4 kW tar det omkring 1 time og 45 minutter fra 10-100 prosent.

Så langt kommer vi på strøm

Med fulladet batteri setter vi kursen fra Oslo mot Skotterud i Eidskog. Det er en strekning på ganske nøyaktig 10 mil. Vi kjører i normalt tempo, uten å ta spesielle hensyn for å tyne mest mulig rekkevidde.

Etter rundt 45 minutters kjøring og 58 kilometer på variert landevei, er batteripakken tom og det først nå bensinmotoren starter.

Dermed klarer vi altså 58 kilometer med jevnt tempo på landeveien, med stort sett 70- og 80-soner. Det er absolutt godkjent. Dersom du kjører litt mer urbant eller tilpasser høyrefoten noe, tror vi det ikke bør være noe problem å nå den oppgitte rekkevidden på nesten syv mil, under ideelle forhold.

Test A200: Så bra er den billigste Mercedesen

Interiøret er smakfullt i A-Klasse. Men det er én liten ting som irriterer oss med den ladbare utgaven: Hvorfor i alle dager har de innført en egen bryter for å åpne bensinlokket?? Unødvendig, synes vi...

Langtur

Tidligere har de ladbare hybridene fått mye kritikk for høyt forbruk etter at batteripakken er tom. For å finne ut hvordan nye A250e klarer seg på langtur, tok vi derfor turen helt til Lærdal, med avreise fra Oslo.

A250e byr på 218 hk og 450 Nm. Oppgitt forbruk er likevel bare 0,15 liter/mil ved blandet kjøring.

Dette er en strekning på 275 kilometer, inkludert en fjellovergang over Hemsedal.

Vi starter naturligvis med fulladet bil. I tillegg plotter vi inn Lærdal på bilens navigasjon. På den måten skjønner bilen at den skal på langtur, dermed vil den også planlegge og kalkulere fordelingen mellom el- og bensin – for å sikre lavest mulig forbruk totalt.

Med andre ord: Bilen vil ikke tømme hele batteripakken på en gang, men i stedet porsjonere kilowatt-timene jevnt utover turen.

For å gjøre en fire timers kjøretur kort: Forbruket ender på 0,33 liter/mil. Totalt har vi kjørt 282 kilometer. 131 av disse er tilbakelagt på strøm, takket være smart og effektiv regenerering.

E-Klasse blir ny – her er de første bildene

Slik ser tallene ut etter nesten fire timer på veien.

Komfortabel

Selv om vi kjører minste og billigste modell i Mercedes-familien, leverer A-Klasse god komfort. Understellet takler dumper og ujevnheter bra. Med 218 hk og 450 Nm er dessuten frasparket godt.

0-100 km/t tar 6,6 sekunder. Det skal sies at den lille motoren på 1,33 liter høres godt på høyere turtall. Den oppleves nesten litt masete, men slik blir det fort når motorvolumet skal såpass kraftig ned.

Vår testbil er spekket med det aller meste av utstyr. Blant annet har den kjøreassistent-pakke, som innebærer at bilen styrer og gasser helt av seg selv. Du får i det hele tatt svært mye utstyr på A-Klasse. Sikkerhetssystemene er for eksempel akkurat de samme som vi finner på flaggskipet S-Klasse.

Det nye interiøret i A-Klasse er det også svært lite å sette fingeren på. Infotainment-systemet er avansert, men samtidig svært enkelt å bruke. Her kan du velge mellom å styre funksjonene fra touchknappene på rattet, skjermen, touchpadden eller via stemmestyring. Mulighetene er mange.

For å beholde mest mulig av bagasjeromsplassen er eksosanlegget redesignet. I stedet for å strekke seg til enden av bilen, avsluttes det nå midt under. Det betyr at "eksospottene" her kun er til pynt. Bagasjerommet er forresten på 310 liter.

Endelig

Nye A250e er et tydelig bevis på at det har skjedd mye på nyeste generasjon ladbare hybrider fra Mercedes sin EQ Power-serie. Endelig.

Med opptil 69 kilometer elektrisk rekkevidde, kan dette fungere som en elbil i hverdagen. Skal du på lengre turer, bør heller ikke forbruket skremme noen.

Den vannavkjølte batteripakken, som veier 150 kg, er plassert under baksetene

Bilen har en startpris på 437.900 kroner. Men som kjent tar premiumprodusentene seg godt betalt for ekstrautstyr. Vår testbil er som nevnt spekket med det aller meste. Da ender prisen på 586.000 kroner.

Klarer du deg uten kjøreassistentpakken (19.000 kroner), og dropper Premium Plus pakke (61.000 kroner) – er plutselig 80.000 kroner spart.

Hvis vi skal prøve oss på en liten oppsummering, leverer A250e en komplett pakke: Du får klassens lengste rekkevidde, pakket inn i et tøft design, samtidig som interiøret oser eksklusivitet. Klarer du deg uten alt for mye ekstrautstyr, blir ikke prisen så aller verst heller...

A250e er bare én av mange ladebare modeller i den nye EQ Power-serien til Mercedes. Den samme drivlinjen kommer også på B-Klasse, CLA og GLA.

Mercedes A250e Motor: 1,33 liter bensin + elmotor Systemeffekt: 218hk/ 450 Nm 0-100 km/t: 6,6 sekunder Toppfart: 235 km/t/140 km/t kun el Forbruk: 0,15 liter/mil blandet kjøring Rekkevidde på strøm: 69 km (WLTP) Batterikapasitet: 15,6 kWt L/B/H: 4,41/1,79/1,44 meter Egenvekt: 1.680 kilo Bagasjerom: 310 liter Pris fra: 437.900 kroner Pris testbil: 586.00 kroner

