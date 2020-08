Britney Spears eksmann deltok i #FreeBritney-protest

Jason Alexander (39) ble nylig observert utenfor rettshuset i Los Angeles, California, der vergemål-saken til Britney Spears (38) pågår.

Alexander hadde reist helt fra Nashville i Tennessee for å delta i #FreeBritney-protesten.

Det melder E news.

Støtter sin ekskone

PROTESTERER: Eksmann Jason Alexander mener vergemålet bør fjernes helt og støtter ekskona Britney Spears. Foto: Backgrid

Eksmannen kom for å støtte #FreeBritney-bevegelsen og ikke minst Spears selv.

Han beskriver vergemålet som en uheldig situasjon.

– Det har påvirket både meg og henne, og det gjør meg til en del av det. Jeg har vært stille i ti år, og jeg føler det er en god tid til å stå frem nå med bevegelsen som lager støy og mens vergemålets høringer pågår, sier Alexander i et intervju med US Magazine.

Eksmannen vier all sin støtte til sin ekskone.

– Jeg vil se at Britney får det hun fortjener, sier han.

Alexander hevder å ha hatt personlige samtaler med sangeren på telefon den siste tiden, og sier at hun forteller at hun ikke ønsker å være under et vergemål.

– Det har påvirket livet hennes frem til i dag på en negativ måte, og det er på tide at det er over, understreker, Alexander.

39-åringen har kjent Spears siden de var små og paret giftet seg i Las Vegas i 2004. Giftemålet varte bare i 55 timer før det ble annullert igjen av Spears og familien hennes. Selv hevder han at han ikke får treffe Spears på grunn av vergemålet.

Avvist i retten

Spears sin far, James Spears (68), har vært popsangerens verge siden 2008 etter at datteren ble innlagt flere ganger på rehab, hadde ekteskapsporlbemer og flere sammenbrudd.

Da han ble syk i 2019 måtte fagperson Jodi Montgomery ta over som verge i mellomtiden. Denne uken har 38-åringen fortalt at hun er «sterkt imot» å få faren tilbake som verge. Hun ønsker at Montgomery skal fortsette i rollen som hennes verge, eller at vergemålet blir opphevet.

FORTSATT VERGE: Britney Spears ønske ble avvist i retten, og faren James Spears er fortsatt hennes verge. Foto: AP Photo

Dette ønsket ble nylig avslått i retten, og det er fortsatt hennes far som er verge for datteren sin ifølge TMZ.

#FreeBritney-bevegelsen på sosiale medier har stilt spørsmål ved om kontrollen under vergemålet er for streng, og ønsker at Britney skal være fri.

Pappa Spears skal ifølge The New York Times ha nektet for anklagene fra fansen bak #freebritney.

– Alle disse konspirasjonsteoretikerne vet ikke noe, sier 68-åringen.

Han påstår at de ikke har peiling på hva de snakker om, og at det er opp til domstolen i California å avgjøre hva som er best for hans datter.

– Jeg elsker datteren min, sier James Spears.