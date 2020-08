Nordmannen hentet europacup-stjernen til Europa: – Fremgangen gleder meg veldig

Se Europaligafinalen fredag fra 20.00 og Champions League-finalen søndag fra 19.00 på TV 2!

Fredag kveld er enten Sevilla eller Inter mestere i Europaligaen.

VERDENSSTJERNE: Lucas Ocampos, her i duell med Manchester Uniteds Aaron Wan-Bissaka. Foto: Martin Meissner/Reuters

En av de mest sentrale spillerne hos spanjolene denne sesongen har vært Lucas Ocampos, som endelig har fått ut sitt fulle potensial i en av Europas største ligaer.

Argentineren var regnet for å vært et enormt talent allerede som unggutt, og det var faktisk norske Tor-Kristian Karlsen - i sin tid som Monaco-sportsdirektør - som fikk hentet angrepsesset til det europeiske kontinent.

– Oppgaven var å finne det som vi anså som det største talentet og mest interessante spilleren i verden utenom Europa. Det var ham vi identifiserte som den profilen, sier Karlsen til TV 2.

Hentet fra nivå to i Argentina

Året var 2012, og Ocampos hadde nettopp fullført sin første sesong på seniornivå for storklubben River Plate som for første gang i klubbhistorien hadde tilbrakt en sesong på nivå to i argentinsk fotball. Kun en måned etter sin 18-årsdag skulle han til en europeisk storklubb.

– Den overgangen kom kanskje bittelitt for tidlig for ham. Han var kanskje ikke helt klar mentalt, for det å gå fra 2. divisjon i Argentina til en klubb som skal opp og fram i Frankrike var kanskje en litt stor overgang, erkjenner Karlsen i dag.

Den daværende sportsdirektøren - som selv er nærmere 1,90 på strømpelesten - hadde personlig sett Ocampos herje for yngre argentinske landslag, men følte seg aldri helt sikker på at han ville slå gjennom i europeisk fotball.

Fakta: Lucas Ocampos' karriere River Plate, 2011-2013

40 kamper, sju mål

40 kamper, sju mål Monaco, 2012-2015

97 kamper, 15 mål

97 kamper, 15 mål Marseille, 2014/15 (lån)

17 kamper, tre mål

17 kamper, tre mål Marseille, 2015-2019

118 kamper, 25 mål

118 kamper, 25 mål Genoa, 2016/17 (lån)

17 kamper, tre mål

17 kamper, tre mål Milan, 2016/17 (lån)

12 kamper, null mål

12 kamper, null mål Sevilla, 2019/20

43 kamper, 17 mål



Argentina: Tre a-landskamper, to mål



– Jeg hadde sett ham på U17-landslaget til Argentina, der han brøytet seg forbi alt og alle. Det er alltid et spørsmål om en spiller er så dominerende fordi han er så godt utviklet fysisk, for som 17-åring var han nesten like høy som meg. Så man spør seg om det er slik at vi ser oss litt blinde på at han er så sterk fysisk. Gir det ham en stor fordel på det nivået, eller er han faktisk så bra? Men vi tok nå sjansen, erindrer Karlsen.

Rykket opp med Ranieri, men hadde mangler i spillet sitt

Den første sesongen i Monaco var Ocampos med på å spille storklubben opp igjen til Ligue 1, og også i sin andre sesong under manager Claudio Ranieri ble det godt med spilletid om en kun ser på antallet kamper. (Se faktaboks). Monaco ble nummer to i Ligue 1, og Ocampos scoret fem mål på 34 kamper.

– Han gjorde det forsåvidt bra de første årene. Ranieri brukte ham mye, selv om det var mest som innbytter. Men utfordringen var dette med kontinuitet. Slik har det vært med ham helt til inntil helt nylig. Han har ikke holdt 90 minutter og har spilt med lange avbrekk, forteller Karlsen, og forklarer spesifikt hvilke deler av spillet Ocampos slet med.

– Det å holde oppe tempoet i spillet hver gang man får ballen. Det å lære at man ikke bare skal utfordre og ikke bare søke en-mot-en-situasjoner, men også kunne spille en støttepasning og være med i det oppbyggende spillet. Det har vært hans utfordringer, og jeg synes det har kommet først nå det siste året eller to.

INTET LANGVARIG FORHOLD: Den blide trioen fra sommeren 2012 skulle snart bli oppløst. Ranieri fikk sparken sommeren 2014, Ocampos forsvant deretter til Marseille. Karlsen gav seg i Monaco av personlige årsaker allerede i januer 2013. Foto: Jean Christophe Magnenet/AFP

For selv om Ocampos briljerte blant annet i en treningskamp mot Tottenham før sesongstart i 2013/14, og også fikk sin debut i Champions League for monegaskerne sesongen etter, ble det aldri noe endelig gjennombrudd. På dette tidspunktet var også Karlsen ute av Monaco-eventyret.

– Jeg husker at han var helt enestående i den kampen mot Tottenham, og da så man virkelig at «han her har nivået inne». Han var også god i Champions League, så jeg har egentlig alltid følt meg sikker på at han kom til å bli en veldig god spiller. Men i stedet for å slå gjennom da, ble han en slags «journeyman», sier Karlsen.

Utlånt og solgt - mislyktes i Italia

Utlån til Marseille fulgte, og det ble også permanent overgang til Stade Velodrome-klubben. Der fikk han nåværende Leeds-manager Marcelo Bielsa som sjef, noe som i starten gjorde Ocampos meget godt.

– Det var Bielsa som fikk orden på ham under et første oppholdet i Marseille. Han skjønte ham og klarte å lære ham mye om fotball uten ball og slike ting. Presspillet er blitt mye bedre, og det kom vel med Bielsa også, sier Karlsen.

Noen fast aktør klarte argentineren imidlertid aldri å bli, og da Bielsa var ferdig i Marseille-jobben etter et drøyt år, begynte den nomadiske tilværelsen. Mislykkede opphold i Genoa og AC Milan i Serie A gjorde at mange var mange i ferd med å avskrive det som noen år tidligere var regnet for å være ett av Sør-Amerikas aller største talenter.

LITE JUBEL: Gianluca Lapadula gratuleres av Ocampos etter en scoring for Milan mot Chievo i mars 2017. For Ocampos selv ble det ingen scoringer å juble for i storklubben i Serie A. Foto: Luca Bruno/AP

– Det var klubber som hadde mye gjennomtrekk av spillere og som ikke satset ordentlig på ham. I og med at han er en ganske spesiell spillertype, som foretrekker den innover-kantrollen fra venstre, ble han nesten litt for fastlåst i rollen. Han ble en forutsigbar «one trick pony»-spiller, der han alltid skulle komme inn fra venstrekant og gå på avslutninger med høyrebeinet sitt, sier Karlsen.

Fått det store gjennombruddet denne sesongen

Tilbake i Marseille i 2017/18-sesongen, begynte det imidlertid endelig å løsne litt. Plutselig fikk han tillit, målpoengene begynte å komme og han endte på tosifret antall scoringer (16 i alle turneringer) for første gang.

– Han har fart, styrke og duellkraft, og så har han fått et mye bedre touch enn det han hadde. Det var litt av utfordringen hans. Førstetouchen var ikke alltid prima, men det er blitt mye bedre, sier Karlsen.

DRØMMEDEBUT: Ocampos har denne sesongen også debutert for Argentina, og scoret såga også utligningsmålet i 2-2-kampen mot Tyskland i oktober.r Foto: Jaime Reina/AFP

De to siste sesongene til kraftspissen i Marseille var bra, men det er imidlertid ikke før inneværende sesong - hans første for Sevilla - at fotballverden virkelig har begynt å få opp øynene for stjernespilleren Lucas Ocampos. 14 mål på 33 kamper i debutsesongen i La Liga lar seg virkelig høre, og den nå 26 år gamle angrepsspilleren har vært en viktig del av Sevilla-laget som har tatt seg til finale i Europaligaen.

– Nå er han brukt mer som midtspiss, litt som høyrekant og er en mye mer allround-angrepsspiller enn han var tidligere. Så gjennombruddet har kommet, men det kom kanskje litt sent. Jeg hadde forventet at han var der han er nå da han var 22, sier Karlsen.

Cristiano Ronaldo er forbildet

Hans tidligere sjef vil også trekke frem noe helt annet enn scoringene og de målgivende pasningene når han beskriver Ocampos' største styrker som fotballspiller i dag.

– Folk ser på mål, målpoeng og en-mot-en-egenskapene, men Det som kanskje er mest undervurdert når det gjelder ham er mentaliteten. I tillegg til å være veldig god offensivt, så er han en vanvittig hardtarbeidende type med en knallgod mentalitet. Han kommer fra en arbeiderfamilie, har gode holdninger og er en superseriøs gutt som står på, sier Karlsen.

45-åringen, som hadde sin foreløpig siste toppjobb i Norge som sportslig leder i Start, mimrer tilbake til hyggelige møter med familien Ocampos og en ung gutt som hele veien har vært tydelig på hvem han har ønsket å bli som på fotballbanen.

– Det store idolet er Cristiano Ronaldo, som han også har modellert seg etter. Han har litt av den samme fysikken og den samme høyden. Jeg husker at da jeg traff ham og foreldrene, under de første møtene vi hadde, så snakket han veldig mye om ham. Det var også det bildet vi bruke for å forklare styret i Monaco hva slags type Lucas var. Cristiano var modellen, sier Karlsen.

Hva blir neste steg?

Flere har tatt til orde for at Ocampos kanskje kan være moden for å ta ytterligere steg i sin søken etter å oppnå en fotballtilværelse i nærheten av sitt forbilde, men skal en tro hans gamle sjef så er det nok mest trolig at argentineren blir værende i Sevilla foreløpig.

– Etter det han har vært gjennom de siste årene med en nomadetilværelse i klubber som Genoa, Milan og Marseille der det ikke alltid har vært så ryddige forhold, tror jeg han har behov for å være et sted der han blir satset på, der han er et idol og der han er en av to-tre stjernespillere. Men hypotetisk så tror jeg ikke han hadde gjort seg bort hos noen av de to store i Spania heller. Han kunne spilt for Real Madrid eller Barcelona. Det tror jeg han hadde taklet greit, sier Karlsen.

Sevilla og Ocampos har imidlertid passet som hånd i hanske, og argentinerens bidrag har blant annet vært utslagsgivende for at de skal spille Champions League neste sesong uavhengig av utfallet i fredagens TV 2-sendte Europaliga-finale mot Inter. Karlsen føler seg sikker på at spansk fotball er det blivende stedet for de beste årene av Ocampos' karriere.

– Han får ut egenskapene sine der, og jeg tror han er veldig fornøyd i den klubben han er i nå. Han har det bra i Sevilla, for tillit og trygghet er det han har trengt i karrieren. Så tror jeg kanskje også at de summene som Sevilla ville krevd nå, kanskje 50, 55 eller 60 millioner euro, er noe klubber ikke betaler for en 26-åring i dag, mener nordmannen som bedre enn de fleste her til lands vet hvilke pengesummer som florerer blant europeiske storklubber.

Har fremdeles kontakt: – Gleder meg veldig over fremgangen hans

Fredag skal han kose seg med Europaligafinale, der han selvsagt håper at Ocampos blir en del av Sevillas lag. Stjernespilleren har slitt med en kneskade, og ble byttet ut allerede før timen var spilt i semifinalen mot Manchester United.

– Vi må vente og se etter treningen i dag. Vi får håpe alle er klare i morgen, sa Sevilla-sjef Julen Lopetegui da Ocampos' tilstand ble tema på torsdagens pressekonferanse før finalen.

Fakta: Tor-Kristian Karlsen Norsk fotball-leder og tidligere speider i internasjonale klubber

Født 15. juni 1975 (45 år) Karriere: 1996-1998 Grasshoppers (speider)

1998-2000 Watford (speider)

2000-2004 B. Leverkusen (speider)

2004-2006 Hannover 96 (speider)

2007-2008 Zenit (speider)

2008-2009 FFK (sportsdirektør)

2012-2013 Monaco (sportsdirektør)

2016-2017 M. Haifa (sportsdirektør)

2017-2019 Start (sportslig leder) Har i tillegg jobbet som frilans skribent for steder som TV 2, BBC, FIFA Magazine, Bild, The Independent, The Times, Four Four Two, The Guardian og Josimar.

Karlsen har selv sporadisk kontakt med argentineren fremdeles, men kan selvsagt ikke komme med noen avsløringer rundt hvorvidt Ocampos' navn er blant Lopeteguis elleve når Europaliga-finalen skal avgjøres fra 21.00 fredag kveld.

– Jeg sender ham noen meldinger når det går bra, gratulerer og hilser i ny og ne. Og så må jeg bare si at jeg gleder meg veldig over fremgangen hans. Det er en type jeg har hatt et nært forhold til og som jeg har truffet familien til. Det er alltid kjekt når de lykkes, avslutter Tor-Kristian Karlsen.

TV 2 opplyser: I tillegg til sine jobber i forskjellige fotballklubber, har Tor-Kristian Karlsen også vært tilknyttet TV 2 i en rolle som ekstern fotballblogger. Dette til informasjon.

Hvordan tror du det går fredag? Bruk #2el i sosiale medier og diskuter fotball med andre supportere.

Se Europaligafinalen fredag fra 20.00 og Champions League-finalen søndag fra 19.00 på TV 2!