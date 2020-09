«Ex on the Beach»-Maria anmelder spredning av sexbilde: – Aldri meningen at hele Norge skulle se det

21-åringen forteller at bildet ikke er nytt og har blitt spredt tidligere. De siste ukene har bildet igjen blitt funnet, og spredt på ny.

Det var Amundsen selv som offentliggjorde at bildet var spredt på internett mot hennes vilje. Dette gjorde hun på Instagram, og skrev følgende:

«Har fått ekstremt mange spørsmål om et bilde som går rundt, og om dette er meg. Ja, det er det. At et slik bilde havner på avveie er ikke kult for noen av de involverte.»

I God kveld Norge-videoen under diskuterer Niklas Baarli og Marte Bratberg dette, og andre tilfeller, hvor kjendiser har vært offer for spredning av sexbilder.

Tøff tid

Til TV 2 sier hun at bildet i utgangspunktet kun ble sendt til en person, og at det ikke ble sendt fra hennes telefon.

– Jeg anmelder saken fordi det er ulovlig å be om å få tilsendt et slikt bilde, det er ulovlig å sende det og det er ulovlig å ha det. Dette er et bilde som ble sendt til en person, og ikke postet offentlig da det aldri var meningen at hele Norge skulle se det.

Amundsen sier at den siste tiden har vært utrolig tøff.

– Jeg har det ikke bra, og er veldig lei meg og oppgitt over hvordan folk oppfører seg, sier hun, og fortsetter:

– Jeg håper at de som sprer bildet får konsekvenser for det. Jeg har fått tilsendt flere screenshots hvor folk ufrivillig har mottatt dette bildet, og alle navn jeg får vil bli anmeldt.

Hun forstår at folk blir nysgjerrige når de hører om et slikt bildet, men ber folk tenke på seg om to ganger før de søker det opp eller ber om det.

– Tenk heller på hvordan du hadde følt det om det var deg, og heller fokuser på noe annet som faktisk er viktig. Får du det tilsendt av en venn, fortell denne vennen alvoret i det den gjør. Jeg har oppfordret mine følgere til å sende meg screenshot om de mottar noe, og har mottatt masse.

Influenseren leverte anmeldelsen for to uker siden, men vil gå til politiet om noen dager med nye anmeldelser.

– Det er vel rundt 20 navn på listen min.

Må av og til nedprioriteres

Frode Stenersen, leder for avsnittet som omhandler grov vold og seksuelle overgrep i Agder politidistrikt, ønsker ikke å kommentere denne enkeltsaken, men mener det er et økende problem med spredning av intime bilder. Han mangler likevel konkrete tall å vise til.

Han sier de alltid må ta en vurdering rundt hvordan de skal prioritere etterforskning av intime bilder på avveie.

– Slike saker vil, som enhver annen sak som omhandler seksuelle overgrep, måtte vurderes i alvorlighetsgrad opp mot de øvrige sakene som tilfaller avsnittet. Saker med barn, mistanke om pågående overgrep og tilrettelagte avhør vil naturligvis prioriteres først. Erfaringsmessig er trykket så stort på nevnte saksgrupper at øvrige saker må prioriteres ned og vente.

Stenersen viser til at Kripos bruker ressurser på å stanse uønsket spredning av nakenbilder. De har opprettet kampanjen «Delbart», hvor de skal lære barn under 18 år hvilke regler det er rundt deling av intime bilder.

Tas på alvor

Politiet har også ved tidligere anledninger sagt at de tar saker som omhandler deling av nakenbilder seriøst.

For et par uker siden ble to reality-profiler dømt til fengselsstraff etter at de hadde filmet og spredt en intim video av ei kvinne som ikke visste hun ble filmet.

Aktor Marie Sverd Tvare delte også oppfatningen om at det er et økende problem med spredning av intime bilder og video.

– Spredning av bilder og video av intim karakter er et økende problem, særlig blant unge, og det er viktig at disse sakene blir anmeldt slik at politiet kan igangsette etterforskning og få satt en stopper for denne negative trenden som har utviklet seg de siste årene.

I God kveld Norge-videoen under kan du høre mer om denne rettssaken.