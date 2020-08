Dette skjedde i kulissene under «Vixen»-bråket

Da influenser Kristin Gjelsvik vant prisen for «Årets sterke mening» under Vixen Awards tidligere i år, ytret hun seg kritisk fra scenen overfor influenser-kollega Sophie Elise Isachsen og hennes apparat. Det fikk Joakim Kleven til å reagere.

I mandagens episode av «Bloggerne» på TV 2 får vi se hvordan det hele utspilte seg. Se klipp i videovinduet over.

– Jeg håper folk kommer til å forstå hvorfor jeg sa det jeg gjorde under talen til Kristin, forteller Joakim Kleven til God kveld Norge.

I klippet får vi se reaksjoner fra flere kjendiser som diskuterer Gjelsviks utspill, deriblant Jenny Skavlan som sier seg enig i kritikken Gjelsvik kommer med. Men også hun fikk kjenne på den ubehagelige stemningen.

– Jeg er veldig konfliktsky, jeg var så nærme personen de snakket om, sier Skavlan i episoden.

Raste ut mot TV 2

RASTE: Kristin Gjelsvik gikk hardt ut mot Sophie Elise i talen under Vixen-awards tidligere i år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det eneste jeg kan se har forandret seg siden jeg ønsket endring, er puppestørrelser, neser og hoftebredder, sa Gjelsvik i tordentalen.

Utspillet kom i etterkant av at Isachsen mottok prisen for årets business. Gjelsvik har tidligere gått hardt ut mot Isachsen og anklaget henne for å være Norges desidert dårligste og farligste forbilde.

– Det er viktig å skrike høyt når man ser noe man er veldig uenig i, og når man ser at det kan skade mange der ute, fortsatte hun i talen.

Under talen roper Joakim Kleven ut at Gjelsvik går for hardt ut mot enkeltpersoner, før Gjelsvik fyrer tilbake:

– Det gjør jeg heller ikke, Joakim.

Debatten raste i etterkant av prisutdelingen og Gjelsvik kritiserte også TV 2, for å «dokumenterer en rumpeoperasjon i beste sendetid», i en episode av «Sophie Elises verden».

God kveld Norge har snakket med Sophie Elise som er klar over at saken kommer, og at hun ikke tenker så mye over det.



– Veldig ubehagelig!

NY SESONG: Flere av "Bloggerne"-profilene var tilstede under Vixen-episoden. Nå deler de sine tanker om talen til Kristin Gjelsvik. Foto: Bjørn Wad (TV 2)

Flere av «Bloggerne»-profilene var tilstede under Vixen-episoden.

– Hva er dine tanker rundt oppstyret, sett i ettertid?

– Kristin sier mye og gjør mye bra, men det var feil måte å gjøre det på foran alle på Vixen, forteller Emma Ellingsen.

Blogger og sexolog, Iselin Guttormsen fikk også med seg dramaet på nært hold.

– Det var så mye sinne, pekefinger og litt sånn «moralens vokter», da kjente jeg at dette var ikke greit, forteller Guttormsen.

Flere reagerer på måten Gjelsvik valgte å gjøre det på, deriblant Martine Lunde.

– Skikkelig, skikkelig ubehagelig, det var ikke greit å gjøre i det hele tatt. Det kan man ta mellom hverandre, forteller Lunde.

Angrer ikke

Selv ser Gjelsvik tilbake på episoden med rak rygg, og står fortsatt ved det hun sier.

– Jeg ville kanskje ikke bannet så mye, det er det eneste. Det ble litt høy temperatur, men jeg står for alt jeg har sagt.

Joakim tar også et oppgjør med kulturen i bransjen.

– Jeg er litt «fed up» med den kulturen at man skal rope høyest og ta folk på ting fordi man skal løfte seg selv opp. Jeg syns ikke det er noe kult, sier Kleven.

– Er du og Kristin venner i dag?

– Jeg tenker ikke noe vondt om Kristin, så la oss heller heie og løfte hverandre opp og frem. La oss se de gode kvalitetene vi har, avslutter Kleven.

Selv mener Gjelsvik at det er viktig å rope høyt noen ganger.

– I denne, noen ganger håpløse, bransjen som vi er en del av, må vi også kunne adressere konkrete eksempler og si at dette her er faktisk ikke greit, forteller hun.

Se intervju og klipp fra «Vixen»-episoden øverst i saken.