Myndighetene på glid: Norge-stjernene får likevel spille landskampene

Landslagssjef Lars Lagerbäck fryktet at særnorske regler skulle gi Norge en skikkelig ulempe i landskampen mot Østerrike.

Nå ser det ut som han slipper med skrekken.

– Vi har ikke fått noe skriftlig fra regjeringen enda, men signalene er gode på at det skal la seg gjøre. Det er det vi forholder oss til, sier landslagsassistent Per Joar Hansen til TV 2.

Tidligere denne uka kunne TV 2 fortelle at det nåværende regelverket i praksis vil gjøre det umulig for landslagsspillere utenfor Schengen/EU/EØS å spille landskamp på norsk jord.

Det ville rammet flere norske stjerner, blant annet Omar Elabdellaoui (Tyrkia), Alexander Sørloth (Tyrkia) og Ole Selnæs (Kina).

Allerede mandag tas den kommende landslagstroppen ut. TV 2 får opplyst at signalene NFF nå har fått er så tydelige at Lars Lagerbäck nå planlegger utifra at spillerne utenfor Europa også kan være med uten å måtte i karantene.

– Totalt har vi vel rundt sju spillere som kunne vært aktuelle, så det er jo klart at det betyr mye. Men vi har som sagt ikke fått et endelig svar, men myndighetene er positive og vi håper at det lar seg gjøre, sier Per Joar Hansen.

Har vært i dialog

Norges Fotballforbund har selv argumentert overfor myndighetene over at de må følge en streng UEFA-protokoll: De har vist til at alle spillerne som kommer til landet må testes både før ankomst, før kamp og etter kamp.

I praksis vil samtlige landslagsspillere leve fullstendig skjermet fra samfunnet ellers under samlingen.

– Når forventer dere et endelig svar fra myndighetene?

– Forhåpentligvis i løpet av disse dagene her. Helst skulle vi hatt det i går, sier han.

Mens Norge ifølge Per Joar Hansen har sju aktuelle spillere som ville blitt rammet av de norske karantene-reglene, var det bare én spiller i Østerrikes forrige tropp som ville blitt rammet av regelverket.



Norge møter Østerrike på Ullevaal 4. september.