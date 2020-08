Et bilskilt er ikke nødvendigvis bare et bilskilt. Mange amerikanske biler er for eksempel designet slik at det er satt av plass til mindre skilter, enn de vi bruker i Norge.

Når disse bilene skal registreres med norske skilter, kan det by på utfordringer.

Det har utløst mye kreativitet opp gjennom årene. Ikke sjelden har kjennemerkene blitt bøyd, kuttet eller tilpasset med braketter, eller lignende.

Men nå er dette historie:

Slipper å møte opp

- Eiere av amerikanske biler i Norge har etterspurt amerikanske bilskilt lenge, og nå kommer de. Den nye skilttypen skal etter planen lanseres 26. oktober i år. Skiltene kan tildeles biler hvor det ellers ville vært behov for tilpasninger for å få montert stort kjennemerke, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

De amerikanske bilskiltene er på 30,3 cm x 15,3 cm, og bokstaver og tall plasseres på to rader. For å gjøre det enklere for bileiere legges det opp til at de kan sende bilder som dokumentasjon for å vise at bilen har behov for slike kjennemerker, i stedet for at de må møte opp med bilen for fremvisning.

Ordentlig gladnyhet

Statens vegvesen vil også lagerføre skiltene slik at små kjennemerker og kjennemerker med amerikansk størrelse kan tildeles ved registrering. Det vil fortsatt være krav om at gamle kjennemerkene er innlevert før nye sendes til kunde i postoppkrav eller leveres ut fra trafikkstasjonen.

- Dette er en ordentlig gladnyhet for eiere av amerikanske biler. Men bilentusiastene kan vente seg enda en god nyhet. Vi vil nå også åpne for å kunne kombinere personlige kjennemerker både med amerikanske kjennemerker og andre små kjennemerker. For å få dette på plass kreves imidlertid en del tekniske endringer og regelverksendringer. Forslag til endringer i regelverket antar vi å være klare for høring denne høsten, sier Hareide, i en pressemelding.

Ikke bare kan amerikanske biler nå bruke skilter i originalstørrelse i Norge, det åpnes også opp for at dette kan kombineres med personlig kjennemerke.

Smalt eller høyt

Det er visse vilkår som må oppfylles før små skilt kan brukes. Biler som er designet for vanlig europeisk skiltstørrelse skal fortsatt bruke vanlige skilt.

Størrelsen på små kjennemerker blir enten smalt eller høyt, med følgende mål:

Lite smalt kjennemerke skal være 30,3 cm bredt og 8,5 cm høyt. Lite høyt kjennemerke skal være 22 cm bredt og 15,2 cm høyt.

Takker Amcar

Fremskrittspartiets Tor Andre Johnsen er veldig fornøyd med at det endelig blir tilgjengelig bilskilt i amerikansk størrelse også i Norge slik det er i flere andre europeiske land. Han mener det er fint at Samferdselsministeren og regjeringen viderefører arbeidet FrP startet, med større valgfrihet når det gjelder bilskilt og personlige bilskilt.

– Det er viktig for bilentusiaster og alle med amerikanske biler at de får skilt som er tilpasset bilen. Det var virkelig på tide at dette ble ryddet opp i , sier Johnsen.

– Vi i FrP ønsker også å takke Amcar for den jobben de har gjort for å bidra til at amerikanske biler i Norge endelig kan få «amerikanske» bilskilt. Det er ingen tvil om at Amcar har vært og er en viktig samarbeidspartner og premissleverandør for Frp. Amcar sine innspill og tålmodighet har bidradd til viktige endringer for alle som er interessert i amerikanske biler og det er gledelig å se at regjeringen viderefører dette arbeidet selv om FrP ikke lenger er en del av regjeringen, sier Johansen.

Han påpeker videre at amerikanske biler og veteranbiler er kulturhistorie og han gleder seg på vegne av bilentusiastene som nå snart både kan få skilt i korrekt størrelse tilpasset bilen og personlige autentiske bilskilt.

