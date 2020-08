Skjelbred har selv opplevd Bayerns nådeløshet – dette sjokkerte ham mest

Se Champions League-finalen PSG-Bayern München på TV 2 og TV 2 Sumo søndag fra 19.00!

Per Ciljan Skjelbred har gjort det få andre fotballspillere har klart - å slå Bayern München i en tellende kamp. 33-åringen spilte 90 minutter i Hertha Berlins 2-0-seier over giganten en septemberdag i 2018.

Men Rosenborgs midtbanemotor har langt flere tap mot denne sesongens Champions League-finalist. Sju for å være nøyaktig. Første gang han fikk muligheten mot de rødkledte fikk den daværende Hamburg-spilleren pryl.

– Jeg har vært med på å tape 2-9, sier Skjelbred til TV 2.

Et lag med vinnere

– Hvis du ikke er forberedt fysisk og mentalt mot Bayern...Altså, de stopper ikke på 3-0. De skal ha fire, de skal ha fem og seks.

– Det var det jeg erfarte i Hamburg da vi tapte 2-9. Jeg sa til Jerome Boateng «slapp av litt», men neida, de sprang i mål og hentet ballen. Da var det en rekord de var på jakt etter. Heldigvis stoppet det på 2-9. Det er mentaliteten de har; «Vi skal ha mer».

Dette fikk også seerne av Champions League-kvartfinalen mellom Bayern München og Barcelona se et eksempel på senest i Champions League-kvartfinalen da tyskerne smadret den katalanske stoltheten 8-2.

Trenerne droppet vanlig forberedelse

Per Ciljan Skjelbred står med over 200 kamper i tyske Bundesliga. Møtene med de siste åtte sesongers ligamestre var alltid spesielle.

– Man må ha en maks dag, og de må ha en maks dårlig dag. Du må score på de to sjansene du får i løpet av en kamp. Du må være så kynisk og tullete i alle spillets faser. Defensivt så vet du at du må springe, du må slåss og jobbe. Og når du vinner ballen så må du tørre å holde i den, for hvis du mister den så er det kjørt.

Vanlig prosedyre før kamp i Hertha Berlin var en gjennomgang av motstandernes styrker og svakheter på video. Det var aldri tilfellet da motstanderlaget het Bayern München.

Bayern München kunne juble for Bundesliga-tittelen for åttende sesong på rad. Foto: Timgroothuis / BILDBYRÅN

– Det er den eneste kampen i året der det ikke er noen forberedelser på video inn mot kamp. Jeg har hatt en del trenere og alle sammen sier at det ikke er noen vits. De har ingen svakheter i kamp, de har enkeltindivider som kan avgjøre, ferdigheter som et lag og de er suverene når de er i form.

Et helt annet nivå

Etter et halvt fotballiv i Tyskland, har Per Ciljan Skjelbred møtt de fleste av Bayerns superstjerner ansikt til ansikt. De siste sesongene var 33-åringen med på å gi gigantene solid kamp om poengene. På de siste syv møtene mellom lagene er Hertha Berlins statistikk én seier, tre uavgjorte og to tap.

– Ting går ekstremt fort. Du må være enda raskere i avgjørelsene enn du pleier. Du har ikke to sekunder ekstra på å se deg rundt.

– Vi visste jo at vi fikk to eller tre muligheter i løpet av kampen der man kan ta dem i ubalanse. Man må springe dem i senk, rett og slett. Være maks forberedt fysisk.

– Det som sjokkerte meg mest var at de var så fokuserte, så disiplinerte og så profesjonelle. De har fått mange gode utlendinger til å bli tyske i stilen. En solid arbeidsmoral og setter laget først, uansett hvor god du er.

Har sett bedre Bayern-utgaver

Champions League-finalistene har pløyd gjennom sesongens turnering. Samtlige kamper har endt med seier og målforskjellen er svimlende 42-8. Siste tap i tellende kamp, sesongen sett under ett, kom mot Borrussia Mönchengladbach 7. desember 2019. De fleste av oss var altså ikke i nærheten av ferdig med julegaveinnkjøpene sist gang gigantene gikk på et tap. Dette har fått flere eksperter til å mene at denne utgaven er tidenes beste. Det er ikke Skjelbred enig i.

DUELL MED ROBBEN: Per Ciljan Skjelbred i duell med Arjen Robben. Robben herjet på Bayern Münchens høyreving fra 2009 til 2019. Foto: Michael Sohn

– Er det verdens beste fotballag?

– Det er vanskelig å si nå i korona-tider. De har slitt litt i hjemlig liga, men i de kampene de skal avgjøre sesongen så er de jo på plass.

– Har man sett en bedre Bayern-utgave enn den man ser nå?

– Ja, jeg synes jo det. Med Arjen Robben og Franck Riberý så var det ganske heftig, offensivt i hvert fall. De hadde Philip Lahm. Bastian Schweinsteiger og Toni Kroos var på midtbanen. Jeg tror det offensive Bayern var mye bedre da, hvis det går an å si det.

– Jeg føler at tidligere utgaver kanskje har vært enda bedre, men nå fungerer det. De er ikke avhengige av at én spiller skal avgjøre - alle kan score mål.

STJERNE: Franck Ribery feirer et av mange trofeer med Bayern München. Foto: Frank Augstein

Tror ikke finalen er avgjort på forhånd

Den tyske serien var ferdigspilt 27. juni. Det har gitt Bayern München god tid til forberedelsene inn mott Chamions League-sluttspillet i Lisboa. Skjelbred tror det kan ha vært

– Slik som jeg kjenner tysk stil, så er de maks forberedt, de er så godt trent som de kan få blitt, så jeg tror i hvert fall de blir vanskelige å slå. I hvert fall nå som de er så nære.

– Men det er muligheter. Det er noen hull bakover der, hvor de gjør en del feil, så spesielt raske spillere kan utnytte det hvis de får lurt seg inn mellom og bak.

– Man må aldri gi opp. Hver ball må du slåss for som om det er den siste.

Søndag får det tyske forsvaret mest sannsynlig Neymar og lynraske Kylian Mbappé å bryne seg på, i det TV 2-sendte oppgjøret.

