Måtte stoppe Farmen-innspilling etter brudd på smittevernregler

Noen uker inn i innspillingen av Farmen 2020 ble det full stopp i produksjonen. Flere Farmen-deltakere hadde brutt reglene, sneket seg ut fra området og møtt utenforstående.

Det er ikke første gang deltakerne tar seg en liten luftetur uten lov, men på grunn av de strenge smittevernreglene fikk årets udåd langt større konsekvenser – for hele produksjonen.

Årets Farmen-gård ligger ved innsjøen Samsjøen i Ringerike kommune, en drøy halvtime i bil fra Hønefoss.

Stoppet innspilling

Det hele endte med at innspillingen av programmet ble stoppet.

– Vi stengte ned for å kartlegge hva som hadde skjedd, og vurdere tiltak, sier TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen til TV 2.

Hun opplyser at nedstengningen skjedde fredag kveld klokken 19, og at produksjonen var nede i et knapt døgn.

– Det vi avdekket var at flere av deltakerne ved ulike anledninger har vært i kontakt med personer utenfor produksjonen. Selv om ingen av dem viste symptomer på Covid-19, mente vi det var riktig å stenge ned og raskt innføre enda strengere smittevernstiltak for å forhindre spredning av eventuell smitte, sier Haldorsen.

Testet alle deltakere

Videre sier programredaktøren at de hele veien har hatt kontakt med kommunelegen i Hønefoss, samt fått bistand fra eksperter i Stamina Helse.

– Alle deltagerne er blitt testet for Covid-19, og alle testene kom tilbake negative, konstaterer Haldorsen.

Produksjonen har gjort innskjerpinger som følge av hendelsen.

– Det også blitt iverksatt strengere sikkerhetsrutiner på gården, så dette ikke skal kunne skje igjen, sier programredaktøren.

Helse er øverste prioritet

Haldorsen understreker at TV 2s øverste prioritet er deltakernes og crewets sikkerhet og helse.

– Den situasjonen som oppsto er blitt håndtert raskt og kompetent i godt samarbeid med produksjonsselskapet Strix. Vi er glade for å være i gang med produksjonen igjen, og gleder oss til å vise det som kommer til å bli en fantastisk sesong av Farmen senere i høst, avslutter hun.

Siden deltakerne av årets Farmen-sesong ennå ikke er offentliggjort, ønsker ikke TV 2 å gå inn på hvem som var involvert i hendelsen, eller hvilke konsekvenser dette får for de involverte.