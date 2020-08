– Det har vært rart (uten tilskuere), men ganske deilig. Det blir mye mindre stress med forberedelser og alt. Det kan hende jeg har en fordel av å ha spilt på college uten så mange tilskuere kontra de andre som alltid har spilt foran masse publikum, sier den norske golfstjernen Viktor Hovland til NTB.

Til tross for at Hovland har klart cuten i seks turneringer på rad, har han ikke vært veldig fornøyd med spillet så langt i turneringene i 2020.

– Jeg føler ikke jeg har spilt kjempebra. De gangene jeg har kommet på rundt 25.-plass har det ikke føltes så bra når jeg har slått ballen. Jeg må gjøre noen justeringer for å få de OK 20.-plassene til å bli topplasseringer, selv om det er mye i spillet mitt som holder et høyt nivå.

– Jobber med saken

På spørsmål om hva slags justeringer, svarer 23-åringen:

– Det er hovedsakelig nærspillet rundt greenen. I tillegg kan puttingen bli litt mer stabil. I langspillet må jeg få på plass litt mer lengde og passe på skruen fra venstre til høyre, jeg må gjøre svingen litt mer nøytral. Det tar tid og jeg vet ikke hvor lang tid det tar, men jeg jobber med saken.

At Hovland fortsatt ikke er helt fornøyd med eget spill er vanskelig å se, for Oslo-gutten er ikke blant dem som reagerer med sinne og frustrasjon når ting ikke går som det skal.

– Det er øyeblikk hvor jeg ikke har vært blid, men det er ikke så mye annet å gjøre når man slår utrolig dårlige slag. Jeg ler litt ironisk av det, det er litt sånn person jeg er. Jeg blir ikke så veldig sur, bare mer oppgitt og prøver å le av det.

Lange dager: Reise, golf og poker

Hovland er bosatt i Oklahoma og stortrives med det for øyeblikket fordi «jeg både har mye bra folk rundt meg, og at jeg liker å være tilknyttet Oklahoma State University», der han gikk på college. Men det at han bor nærmest midt i USA betyr også lange bilreiser.

22-åringen har brukt mye tid til å reise i bil fra og til nye turneringer. Han har vært opptatt nesten hver torsdag til søndag de siste månedene med turneringsspill, men det blir også noe dødtid. Hva bruker han tiden på da?

– Det går mye i golf. Når jeg spiller turneringer blir det lange dager. Jeg ligger mye på hotellet og spiller poker, ser på film og hører på podkast. Når jeg besøker nye byer, prøver jeg å sjekke ut ting som man kan gjøre. Og så har jeg fått meg en ny hobby! Jeg liker å løpe på stier i marka. Jeg prøver så godt jeg kan å fylle hverdagen med noe annet enn golf.

Torsdag venter en ny storturnering for Hovland og resten av verdenseliten i Boston, som vises på Eurosport. Da blir 1997-modellen igjen historisk når han som første nordmann stiller til start i PGA-sluttspillet, turneringene som markerer slutten på PGA Tour-sesongen.

Sjekker kontoen i ny og ne

Hovland har tjent vel 16 millioner kroner på 17 turneringer denne sesongen. Han prøver å ikke tenke altfor mye på det, men innrømmer at han sjekker kontoen i ny og ne.

– Jeg ser hva som kommer inn på konto. Det skader jo ikke, det er en veldig kul bonus som gir meg frihet til å gjøre det jeg vil, som jeg er takknemlig for. Men det er ikke derfor jeg spiller. Det som motiverer meg er å gjøre det så bra at jeg kan få spilt i alle de store turneringene.

Et slag fra eller til kan ofte bety enorme summer. Spesielt bittert kan det være å bomme på en putt på det siste hullet og falle ned en plass eller to.

– Kan bli gal av det

I turneringen i Boston denne helgen får vinneren 15 millioner kroner. Blir man nummer elleve, tjener man rundt 1,75 millioner kroner, mens en 20.-plass gir bare halvparten av summen.

– Da jeg etter hvert innså at jeg ikke kunne vinne PGA-turneringen i Ohio i juni, begynte jeg å se bak meg på hvem som kunne ta meg igjen. Da var det viktig for meg å holde 3.-plassen alene, sier han og fortsetter:

– Man kan jo ende med å senke en putt på siste hullet og tjene 50.000 dollar. Det er jo bra det, men det tenker jeg ikke mye over. Man kan bli gal av det. Men det går ganske sakte utpå der med 72 hull, så man får mye tid til å tenke.

