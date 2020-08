Meteorologen med gladmelding om høstværet

Når helgen er over, ser sommervarmen ut til å være over for i år. Men meteorologen har likevel en gladmelding om høstværet.

Denne uken vinket vi trolig farvel til sommervarmen for i år.

I helgen skal det regne i store deler av landet, og neste uke begynner høstværet for alvor å ta grepet om Norge.

– Neste uke vil det bli kjøligere over hele landet. Det ser ut til at vi er ferdig med temperaturer opptil 25 grader når helgen er over, sier meteorolog Beathe Tveita i StormGeo til TV 2.

Selv om vi går høsten i møte, som er synonymt med nedbør og kaldere temperaturer, er ikke det tilfellet helt ennå.

To utfall

– Neste uke vil et lavtrykk passere sør for Norge, men det kommer sannsynligvis ikke hit, sier Tveita, som varslet fint vær store deler av landet.

Men mot neste helg, som er de siste dagene i august, går det mot virkelig høst.

Tveita sitter på trendene for langstidsværet. Hun sier at september kan starte på to måter, men tror ikke måneden bare vil bestå av øsende regn.

– Slutten av august ser ut til å bli fint. Starten av september ser ut til at enten starter fint, også blir det lavtrykksaktivitet med kortere perioder med finvær, eller så det blir det litt dårligere med en gang, sier Tveita.

– Det er ikke tegn til lange perioder med fint vær, men heller litt kjøligere temperaturer og perioder med nedbør, fortsetter meteorologen.

Hun sier at det lille høytrykket som vil påvirke været i Norge neste uke, vil svekkes når det kommer september og gråere perioder. I stedet vil et lavtrykk påvirke de første ukene i september.

Meteorologen tror ikke at selv med perioder med regn i september, så vil det nødvendigvis bety konstant nedbør.

Statistisk sett fint

Hun understreker at detaljene er vanskelig å melde så langt fram i tid.

– Statistisk sett de siste 20 årene har det i perioder vært fint vær i september. Jeg ser ikke for meg at det vil bli øs pøs regn hele tiden. Kanskje blir det flere dager på rad med en liten mild sommer, sier meterologen.

– Man vet aldri, plutselig kommer det sønnavind, og enkelte steder som ligger gunstig til, vil få et par varmere dager, sier Tveita.