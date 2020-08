Dette får du se på TV 2 i høst

Høsten har begynt å melde sin ankomst flere steder i landet, og selv om mange kanskje klamrer seg fast til de siste, varme sommerdagene, er det ingen grunn til panikk.

TV-seere kan nemlig glede seg til en svært innholdsrik høst på TV 2 sin kanaler. Det er bare å tenne lysene og lene seg tilbake i sofaen.

Truls à la Hellstrøm" er ett av programmene som er tilbake i høst. Se video i toppen av saken!

Sjefredaktør Olav Sandnes startet torsdagens digitale høstlansering fra The Hub i Oslo.

– Denne spesielle høsten ønsker vi å gi publikum gode opplevelser og en pause fra hverdagen, men samtidig skal TV 2 bidra til påfyll til samtalene og åpne vinduet mot verden. Vår rolle som nyhetsformidler er kanskje viktigere enn noensinne, sier Sandnes.

Deretter loset Senkveld-programledere Stian Blipp og Helen Olafsen publikum gjennom presentasjonen av TV 2-høstens høydepunkter på fjernsynet.

Se hvilke programmer du kan glede deg til på TV 2 i høst:

Aune & Alex

Aune Sand og Alex Rosén skal endelig få bli bedre kjent! I serien «Aune & Alex» kommer de godt under huden på hverandre og med Alex’ energi og Aunes romantiske filosofi er dette en serie for de helt store, men også de helt små spørsmål.

Det blir fiske, surfing, safari, topptur og mye humor, men også en følelse av takknemlighet og et ønske om å gi noe tilbake.

Bloggerne

I den trettende sesongen av «Bloggerne» blir vi kjent med de nye profilene Emma Ellingsen og Monica Nyhus. Vi får også et gjensyn med livene til Joakim Kleven, Caroline Berg Eriksen, Iselin Guttormsen og Martine Lunde, og deres familier og venner.

Alle profilene treffes av koronaen på hver sin måte og vi får se hvordan det påvirker deres nye hverdag.

Blålys

Norsk politi vet aldri hva som møter dem en vanlig dag på jobben. I fjerde sesong av dokumentarserien må de håndtere alt fra ulykker til farlige forbrytere og kranglefanter på byen.

Farfar

I denne familieserien møter vi Johnny (Sven Nordin) som vender tilbake til Norge etter å ha bodd i Danmark en del år, der han forlot sin sønn og sin kone etter en tur til Legoland for 20 år siden. Siden den gang har han levd som en uortodoks og sjarmerende levemann med til dels lyssky forbindelser.







Farmen

Året er 1920 og høstens «Farmen»-gård ligger ved Samsjøen i Ringerike, folkeeventyrenes arnested. Her skal 14 forpaktere sørge for gårdsdriften mens gårdeier Frida Marie leter etter besteforeldrene sine som har forsvunnet på mystisk vis i de dype skogene.

Området rundt Samsjø gård er velsignet med bær og frukt, og gårdeier ønsker å satse på kommersiell foredling av dette, noe som møter motstand i den lokale bærbaronen Bøgne Kjelsrud. Det blir latter, gråt, fløting og flørting. Og ny programleder Mads Hansen går ikke av veien for å stille deltakerne vel nærgående spørsmål.

«Farmen» har sesongpremiere i september på TV 2 og TV 2 Sumo, mens sidekonkurransen «Torpet» går på TV 2 Sumo.

Funkyfam

Etter et år med massiv eksponering er Jørgine og familien klar for nye utfordringer. Jørgine ønsker å bruke stemmen sin til noe nyttig og holder både veldedighetsarrangement for WWF og tar med seg datteren til Rwanda for å besøke fadderbarnet. Koronaen rammer også denne familien.

Vi får følge Trude gjennom en tøff periode som lærer med hjemmeundervisning, og ikke minst Noah, som får en helt annerledes russefeiring. I den andre sesongen av «Funkyfam» er det mye humor, tårer, fokus på de nære ting og vi kommer enda tettere inn på familielivet.

God kveld Norge

TV 2s satsing på underholdnings- og kjendisnyheter styrkes og nå blir det «God kveld Norge» hele uken. Dorthe Skappel har fått nye kollegaer i Marte Bratberg og Niklas Baarli. Sammen skal trekløveret holde deg kontinuerlig oppdatert på kjendisfronten.

Dorthe vil fortsatt lede «God kveld Norge» hver helg på TV 2, der hun blant annet intervjuer underholdningsbransjens største profiler. I tillegg blir Dorthe å se sammen med Marte og Niklas når de byr på rykende ferske nyheter og snakkiser gjennom hele uken, som dere allerede nå finner på tv2.no.

God morgen Norge

«God morgen Norge» er blitt en viktig start på dagen for mange seere gjennom snart 26 år. Her får vi alltid møter med aktuelle gjesterog temaer, underholdning og ikke minst kokketips. «God morgen Norge» sender direkte hver morgen fra mandag til fredag.

Programlederparene er Desta Marie Beeder og Espen Fiveland, og Vår Staude og Peter Moi Bubresko. Wenche Andersen er alltid på plass og gir seerne nyttige tips til både hverdags- og festmat, mens Isabella Martinsen og Ane Nyrerød gir oss værutsiktene for dagen.

Huskestue

Kristian og Dag Otto har tatt en ørliten pust i bakken etter «Kompani Lauritzen» og er nå klare med en ny sesong av «Huskestue»!

Kristian skal igjen ta for seg et knippe medium smarte kjendiser og teste deres kunnskapsnivå med spørsmål på relativt lavt nivå. Dag Otto – den evige skoleelev – er med som fast deltaker.

Kunnskapshull tettes ikke uten en god porsjon vennligsinnet avstraffing. I denne sesongen skal deltakerne få strammet opp eventuelle slappheter i hjerneregionen ved hjelp av blant annet hissige papegøyer, levende kinaputter, bankeånder, miming med fødemaskin, isbiter i nakken, bleieskift og fiskedask.

Hver gang vi møtes - Jubileum

Norges mest populære musikkprogram åpner låvedøra på Vestre Kjærnes gård for en jubileumssesong full av gjensynsglede og nye tolkninger. I ni år har til sammen over 60 av landets største artister skapt tv-historie og magiske musikalske øyeblikk når de har delt sine historier og tolket hverandres låter.

I det tiende året vender 30 av artistene tilbake til gården for å feire jubileet med nye møter, nye låter og nye historier – i tidenes stjernelag på låven. Noen av artistene du kan møte på TV 2 i høst er Chris Holsten, Marion Ravn, Elisabeth Andreassen, Odd Nordstoga, Inger Lise Rypdal, Tshawe Baqwa, Halvdan Sivertsen, Vinni, Kurt Nilsen, Sol Heilo, Eva Weel Skram og Morten Abel.

Isabel

Isabel Raad (26) er en av Norges største influensere, og kanskje mest kjent for sine mange tv-opptredener, plastiske operasjoner og krangling i sosiale medier.

Nå ønsker Isabel å vise at hun har kommet et steg videre og vil ta et oppgjør med sin fortid, samtidig som hun skaper sin egen fremtid. Hun skal ta et oppgjør med sin vanskelige oppvekst, hun skal ta et oppgjør med sin fortid som promotør for plastiske operasjoner og hun skal vise at hun har kraften til å skape en stor framtid, med eget klesmerke, sminkemerke og podcast. Isabel vil vise at det bor mer i henne enn det man kan tro ved første øyekast.

Jakt: Lasse Kjus

Høstjakten er årets høydepunkt for skilegenden Lasse Kjus. Gjennom underholdningsserien «Jakt: Lasse Kjus» får vi få bli med Lasse på seks ulike spennende jaktturer rundt i landet sammen med kjente gjester som deler lidenskapen for jakt.

Gjestene som er med på jakt er Thomas Alsgaard, Pål Anders Ullevålseter, Tonje Blomseth, Ådne Søndrål, Frode Estil og Lothepus.

Jakten på kjærligheten

Vi følger bønder i jakten på den store kjærligheten, i tidenes mest jordnære dating-program.

«Jakten på kjærligheten» er tilbake! I høst følger vi igjenspente, sjarmerende bønder som alle har det til felles at de drømmer om den store kjærligheten, om å finne en å dele hverdag og fest med. De åpner gårdstun og hjerte for nøye utvalgte friere, og vi kommer tett på mens følelser oppstår og bånd knyttes. I sin 17. sesong er programmet fortsatt en hit blant norske seere, som ivrig følger bøndene påkjærlighetsjakt.

Koronadagbøkene

Da Norge ble stengt ned torsdag 12. mars 2020 ble hverdagen snudd på hodet for alle. Helsearbeiderne hadde allerede før virusutbruddet en krevende hverdag. Hvordan håndterer de det når samfunnet stenger ned og alle er i beredskap? Hvordan føles det å gå på jobb og hver dag vite at du skal møte smittebærende og alvorlig syke pasienter?

Via personlige videodagbøker fra dem som står midt i orkanen har vi samlet verdifulle og personlige opptak om arbeidet fra innsiden av helsevesenet under koronapandemiens første måneder. Dokumentarserie i to deler.

Landskampen

I «Landskampen» møtes de fremste av norske og svenske vinteridrettshelter til kamp, og i år er strand på Rhodos byttet ut med spektakulære omgivelser rundt Gaustatoppen og på Rjukan i Vestfold og Telemark.

Rivaliseringen mellom nabolandene fortsetter for fullt når det norske laget, bestående av vinterheltene Marit Bjørgen, Martin Johnsrud Sundby, Tarjei Bø og Ingrid Landmark Tandrevold barker sammen med de svenske stjernene Frida Karlsson, Anna Haag, Emil Jönsson og Teodor Peterson. Det er et revansjesugent blågult lag som møter til dyst, etter at våre norske helter stakk av med seieren i første sesong.

«Landskampen» gir også seerne anledning til å bli bedre kjent med idrettsheltene når vi følger dem også utenom konkurransene, blant annet når begge lag samles til middag med gode samtaler om aktuelle temaer fra utøvernes karrierer.

Lystløgner

I «Lystløgner» får vi se kjendiser by på sine mest pikante og usannsynlige fortellinger og løgner. Hva er sannhet og hva er løgn? Erik Solbakken er programleder, Cecilie Cess Steinmann Neess og Linn Skåber er lagkapteiner.

Mysteriet Marianne

I 1981 bor det 6009 mennesker i Risør. 28. august forsvinner én av dem, mystisk og sporløst. Seks år gamle Marianne Rugaas Knutsen, som akkurat hadde blitt skolejente og storesøster, skulle bare på landhandelen for å kjøpe seg is. Etter at hun forlot butikken var det ingen som noen gang så henne igjen.

Saken omtales i dag som en av Norges største forsvinningsgåter. Hva skjedde egentlig da Marianne forsvant fra Risør, tilsynelatende i løse luften, en varm sensommerdag i 1981? Ble alle steiner snudd den gang? Og er det mulig å finne svar nå, 39 år senere, eller er det for sent?

Norge i krise

I 2020 et det ett tema som har overskygget alt annet - pandemien. Da Norge stengte ned skrudde vi på kameraene. Gjennom unik tilgang til beslutningstagere, bedrifter og ulike personer har vi dokumentert hvordan vi alle har fått livene våre påvirket av et virus.

Vi er tett på regjering og helsetopper som forteller om noen av sine vanskeligste beslutninger. Vi ser hvordan sykepleiere, lærere og gründere takler en brutal virkelighet med store omveltninger og frykt, og vi følger Hurtigruten som forsøker å manøvrere seg gjennom sin største krise noensinne. Resultatet er en overraskende, nær og personlig fortelling om hvordan vi som mennesker og nasjon har levd under trusselen fra koronaviruset.

Senkveld med Helene og Stian

Helene Olafsen og Stian Blipp har gjort unna en sommer full av barnefamilie-aktiviteter, og verker i fingrene for å slippe inn i Senkveld-studio igjen.

Programlederne har i år tatt med seg sine egne familier på norgesferie, og flyttet inn hos gjestfrie folk som er villige til å åpne hjemmene sine for to kaotiske småbarnsfamilier. De har nå med seg ny og frisk energi når de inviterer kjente, kjære og aktuelle gjester til Senkveld i høst. De største artistene står klare for å entre musikkscenen, og Helene og Stian garanterer morsomme innslag og uforutsigbare vendinger som sikrer den rette fredagsstemningen.

Skal vi Danse

«Skal vi danse» går inn i sesong 16 med 12 nye kjendiser som sammen med sine proffe dansepartnere skal konkurrere om å bli best på dansegulvet - denne gangen i et helt nytt og større studio.

Årets dansekjendiser er: Agnete «Agnetesh» Husebye, Andreas Wahl, Birgit Skarstein, Fred Buljo, Kristin Gjelsvik, Marte Bratberg, Michael Andreassen, Nate Kahungu, Siri Kristiansen, Synnøve Skarbø, Thomas Alsgaard og Øystein Lihaug Solberg. Programledere er Anders Hoff og Katrine Moholt.

I år, som i fjor, byr vi også på et usminket innblikk inn i den hektiske «Skal vi danse»-hverdagen. I realityprogrammet «Dansebobla», som du kan se på TV 2 Sumo, kan du se hva som foregår i kulissene, på dansetrening og etter opptak, når kameraene slås av.

Skavlan

«Skavlan» er Skandinavias største talkshow. Fredrik Skavlan tar med stolene sine til Oslo, Stockholm, London, New York og Los Angeles for å få etablerte verdensstjerner, våre største stoltheter og interessante nykommere til å delta i ærlige og underholdende intervjuer.

Programmet sendes lørdagskvelder og er produsert av Monkberry for svenske SVT og norske TV 2. Programleder er den anerkjente journalisten Fredrik Skavlan.

Sledheads – et skuterliv

I «Sledheads - et skuterliv» følger vi livene til noen av Norges råeste frikjørere på snøskuter. De lever liv der samhold og lidenskap står i sentrum, men der snøskuter til syvende og sist betyr alt. De er konstant på jakt etter råere og villere opplevelser for det ultimate adrenalinkicket.

I denne helt nye serien skal vitil Riksgränsen i Sverige for å være med inn i Norges råeste snøskutermiljø. I en sesong fylt av action og humor jakter Maria på det ultimate stuntet, mens Sondre jakter på det perfekte hoppet.

Sommerhytta

Fire deltakerpar skal i ti uker kjempe om å vinne sin egen sommerhytte. Hver uke må de gjennom omfattende oppussing, konkurranser og inspirerende utfordringer både innendørs og i hagen, helt til paret med flest gullhammere står igjen som vinnere av sin helt egen hytte!

I årets sesong blir vi kjent med tre kjærestepar i forskjellig alder samt en far og hans sønn som alle skal kjempe om å oppnå sin hyttedrøm ved sjøen. Mye står på spill, og vinnerne av den aller første konkurransen får velge sin favoritthytte som skal gjøres til deres eget ferieparadis. Eksperter er Aina Sollie Steen, Lars Fossum og Finn Schjøll. Programleder er Guri Solberg.

Sport på TV 2

Det blir en fyldig sportshøst på TV 2-kanalene med toppfotball, sykkel, vintersport, ishockey, håndball og sjakk.

Det blir «alltid et avspark» på TV 2-kanalene. Landslagsfotball med Nations League er i gang fra 4. september når Norge møter Østerrike, og den viktige playoff-kampen for Norge mot Serbia 8. oktober. Årets Premier League-sesong sparkes i gang 12. september. Spanske La Liga er også i gang fra 12. september og italienske Serie A har sesongstart 19. september. UEFA Champions League er i full gang igjen fra 20. oktober og UEFA Europa League 22. oktober.

TV 2 viser det beste fra sykkelsportens verden med Tour de France fra 29. august og La Vuelta 20. oktober. Kanalen viser også Eliteserien i ishockey som dropper første puck 3. oktober, samt fra Eliteserien i håndball for kvinner og menn.

Magnus Carlsen er aktuell med mer sjakk og fra 3. oktober når det vises direkte Norway Chess. Vintersportsesongen der TV 2 viser verdenscupen i alpint, langrenn og hopp er i gang fra 17. oktober.

Sporløs

Programleder Geir Fredriksen hjelper nordmenn å lete etter slektninger, nære og kjære som de har mistet kontakten med, eller på en eller annen måte kommet bort fra gjennom årenes løp.

Truls à la Hellstrøm

Denne sesongen er Truls klar for å briljere. Forrige sesong besto han eksamen, og for å bevise hvor god han er blitt vil han nå gjerne konkurrere mot Eyvind på kjøkkenet.

Sammen skal de på tur i Norge i bobil, finne de beste råvarene og bli inspirert av noen av de mest fantastiske plassene landet vårt kan by på. Turen går blant annet til Hedmarken, Trondheim, Lindesnes og Hardanger.

TV 2 hjelper deg

«TV 2 hjelper deg» er tilbake, men med nytt sendetidspunkt og ny innpakning! Hver torsdag klokken 21.40 vil programleder Solveig Barstad og redaksjonen gi deg en hel time med enda flere og større avsløringer, gode forbrukersaker og produkttester.

Gjengen har flyttet ut av studio for å kunne være enda tettere på samfunnet vi bor i, og Solveig skal besøke folk over hele landet for å forsøke å hjelpe med både store og små forbrukerproblemer. Denne sesongen får vi også hjelp av kjendisduoer og enda flere reportere.

Valg i USA

Denne høsten kommer verdens øyne til å være rettet mot USA og det amerikanske presidentvalget. Donald Trump kjemper for gjenvalg mot demokratenes Joe Biden og Kamala Harris, og det kommer etter all sannsynlighet til å bli en valgkamp vi ikke har sett maken til før.

TV 2 Nyhetene satser stort på å dekke det amerikanske valget denne høsten. Programmet «Trumps verden» følger utviklingen ukentlig og vi går opp til to programmer ukentlig når det nærmer seg selve valget 3. november. I tillegg skal Morten Sandøy presentere daglige sendinger på TV 2 den siste uka hvor vi tar pulsen på USA. Vi satser på å følge meningsmålinger tett og har en rekke eksperter med på laget, ikke minst Eirik Bergesen og Hans Olav Lahlum.

Vårt lille land

Hva skjer når Tonje Steinsland og en gruppe erfarne journalister, reiser ut i Norge for å finne håpet?

«Vårt lille land» er en dokumentarserie som ikke likner på den øvrige nyhetsdekningen i media. For redaksjonen har gitt seg selv i oppdrag å løfte fram det som er godt. Derfor kommer de tilbake med spektakulære historier om ordinære mennesker.

Fortellinger om hverdager - der folk settes på prøve, kjemper, reiser seg, gjør ekstraordinære bragder. Det handler om vanlige menneskers liv. For alle har en historie.