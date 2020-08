Grøndahl Jansen til Tour de France

Skadene etter velten i Critérium Dauphiné er så store for Steven Kruijswijk at han ikke kan delta i Tour de France, som starter om ni dager.

På sin Twitter-konto skriver nederlenderen, som ble nummer tre i fjorårets utgave, at han ikke kan delta fordi han har pådratt seg et brudd i skulderen og er plaget av en sår kropp.

Jumbo-Visma må dermed klare seg uten en av sine aller viktigste hjelperyttere i jakten på sammenlagtseier.

– Steven har gjort alt han har kunnet de siste månedene og ofret alt for å komme til Tour de France i toppform, men toppidrett er knalltøft. Det er en stor skuffelse at vi ikke kan følge planen vi har lagt, sier sportsdirektør Merijn Zeeman i en pressemelding.

Erstattes av Grøndahl Jansen

Rytteren som skal erstatte Kruijswijk, og bli kaptein Primoz Roglics nye hjelper, er norske Amund Grøndahl Jansen. Det bekrefter Jumbo-Visma på sin Twitter.

– Amund er godt forberedt og vil gi maksimal støtte til våre kapteiner og laget, sier Zeeman.

26-åringen var hjemme i Norge for å forberede seg til NM da laget ga ham beskjed om at måtte være klar til Tour de France, dersom Kruijswijk måtte melde pass.



Mandag dro han til Frankrike, onsdag fikk han beskjeden om at han blir en del av Tour-laget.



– Det er synd at Steven ikke får kjøre. Han var en del av en lovende gruppe klatrere, så det er kjipt at han ikke får vist seg frem. Men jeg er glad for at jeg får muligheten, sier Grøndahl Jansen til TV 2.

Han er nå er i Tignes på høydesamling for å forberede seg til rittet.

– Jeg ser på dette som en tillitserklæring fra laget. Jumbo-Visma har mange ryttere som kunne blitt hentet inn som reserve, så nå må jeg bare brette opp ermene og vise meg tilliten verdig, sier han.

Ny rolle

Norgesmesteren har syklet de to foregående utgavene av rittet, men var da primært opptrekker for stjernespurteren Dylan Groenewegen. I år skal nederlenderen ikke til Tour de France.

– Hva blir rollen din i år?

– Jeg skal erstatte Steven og gjøre en jobb på det siste fjellet, sier han og ler.

– Neida, jeg er en helt annen ryttertype. Jeg skal ikke erstatte ham, jeg skal gjøre en helt annen jobb. Sammen med Tony Martin skal jeg bidra på flatene og sørge for å holde Primoz Roglic ute av trøbbel.

Får ikke egne sjanser

Grøndahl Jansen påpeker at han drar til Tour de France som ren hjelperytter, og vil derfor ikke få sjanser til å kjøre for egne resultater.

– Målet er å vinne touren sammenlagt, enten det blir Primoz eller Tom Dumoulin, sier nordmannen.

– Hvordan hadde det vært å ha på CV-en?

– Det hadde vært morsomt å være på vinnerlaget. Det er ikke så mange som får oppleve det. Jeg kommer aldri til å vinne Touren selv, så det er det nærmeste jeg vil komme, sier han.

– Taktisk kjempeklok

TV 2s sykkelekspert, Johan Kaggestad, mener også at uttaket av Grøndahl Jansen er en stor tillitserklæring.

– Jumbo-Visma har nok ikke bare planer om sammenlagtseier for Primoz Roglic. Wout van Aert skal også vinne en del etapper, og Amund vil være en viktig opptrekker for van Aert. Det så vi sist i Milano-Sanremo, sier Kaggestad, og fortsetter:

– Laget har innsett at at Grøndahl Jansen har ferdigheter som er veldig bra. Han er taktisk kjempeklok og kan gjøre en jobb for kapteinene i de lettere partiene. Dette var moro.

Han mener Jumbo-Visma har gjort rett i å ta 26-åringen med på Tour-laget, selv om det hovedsakelig er som hjelperytter for Roglic.

– Han får en slitejobb, men vi må ikke glemme at van Aert også er en av verdens beste spurtere. Jumbo-Visma har en ambisiøs plan om å vinne Touren sammenlagt, men van Aert kan også vinne den grønne poengtrøyen. Det er han god nok til, mener Kaggestad.

Får ikke forsvare NM-tittelen

Uttaket til Tour de France betyr samtidig at Grøndahl Jansen ikke får muligheten til å forsvare NM-gullet sitt fra i fjor.

Når startskuddet for årets norgesmesterskap går søndag, er den regjerende mesteren fortsatt på treningsleir for å forberede seg til Tour de France.

– Det er den sure siden av å kjøre Touren. Jeg skulle gjerne vært i NM og forsvart trøyen, for løypen passer meg bra og jeg skulle hatt store sjanser. Så det er trist. Men det kommer heldigvis flere NM, sier Grøndahl Jansen, som dermed ikke kommer til å kjøre Tour de France i den norske mestertrøyen han har syklet med det siste året.

– Hvordan er det å få beskjeden om Tour-deltakelse så sent?

– Det har ikke så mye å si. Jeg prøver alltid å være i stabilt god form gjennom hele året, så jeg hadde ikke kunnet forberede meg så mye bedre, sier han, og understreker at formen er bra.

– Det skal den være, men jeg håper samtidig at den vil stige. Touren kan fungere som en bra måned med trening, slik at jeg kommer i toppform til klassikerne. Det er hovedmålet mitt denne sesongen.