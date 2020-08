I natt blir han nominert – her er tabbene han må unngå

På onsdag ble han nominert som presidentkandidat for demokratene – her er noen av hans mindre heldige øyeblikk.

Tidligere senator og visepresident Joe Biden ble nylig formelt nominert som presidentkandidat. Etter en lang karriere har han blitt kjent for sine taletabber, eller såkalte «gaffes» på engelsk.

I natt norsk tid skal Biden holde tale på demokratenes landsmøte. USA-ekspert Eirik Bergesen forteller at årets tale kommer til å bli annerledes enn hva den ville vært under andre omstendigheter.

USA-ekspert Eirik Bergesen Foto: Ingvil Teige Stiegler

– I år understreker alle viktigheten av å stemme. Biden har all grunn til å være forsiktig, og kommer ikke til å lansere noe kontroversielt i denne talen.

Han tror at folk er spente på tonen i talen, i og med at møtet foregår digitalt.

– Det blir ikke like pompøst og hardtslående som tidligere. Noen vil savne det og tenke at han mangler energi og blir litt gammelmodig, sier Bergesen.

En fordel for Biden er imidlertid at partiet står samlet, noe som har endret seg for demokratene siden presidentvalget i 2016.

Bidens taletabber

Time skrev i 2010 at det ikke lenger var overraskende når den daværende visepresidenten sa noe upassende, og trakk frem et øyeblikk fra Obamas signering av helsereformen. Biden sa at «this is a big fucking deal», trolig litt høyere enn det som var intensjonen.

Nå florerer videoer av «Biden gaffes» på sosiale medier. På demokratenes landsmøte kom han inn etter konen, Jill Biden, sin tale og sa «Hi everyone, I'm Joe Biden's husband».

«Demens-valgkamp»?

I 1973 var han blant USAs yngste senatorer, nå kan han bli den eldste presidenten i amerikansk historie. Noen hevder at alderen til Biden kan bli en valgkampsak, grunnet hans tidligere taletabber og tukling med ord.

Når han argumenterte for sitt kandidatur på Iowa State Fair, sa han for eksempel at «(...) we choose truth over facts», noe som har blitt en gjenganger i «Biden gaffes»-videoer.

«I love kids jumping on my lap» er enda en uheldig formulering under en tale fra 2017.

Da han snakket om sin motstand mot vold i hjemmet sa han at «We have to change the culture, and keep punching at it and punching at it and punching at it (...)».

Under en debatt i fjor sa Biden «If you agree with me, go to Joe 30330». Dette skapte stor forvirring blant seerne som oppfattet telefonnummeret som en nettside, ifølge The Guardian.

Her velsigner Biden den avdøde moren til den tidligere irske statsministeren Brian Cowen. Den eneste feilen var at moren fortsatt var i live.

– Han har alltid vært sånn

Når det kommer til Bidens uheldige forsnakkelser, tror Bergesen at det har lite å si for velgerne.

– Tabbene hans er ikke et tegn på alderdom, han har alltid vært sånn. Det er ingen tvil om at Biden er en kompetent politiker, men forsnakkelser er en del av personligheten hans. Så kommer det jo an på; tilgir folk forsnakkelser, eller tilgir de usannheter?

Under valgkampen i 2016 hadde Hillary Clinton et uhell hvor hun tilsynelatende svimte av. Bergesen tror at det kan få større følger dersom noe lignende skjer med Biden.

– Det er ikke bra. Da snakker vi prosentpoeng i betydning.