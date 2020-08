Lagvenninnene vil vinne Champions League for RBK-Kristine

Tirsdag er det duket for helnorsk duell i kvinnenes semifinale i Champions League.

Ingrid Syrstad Engens Wolfsburg skal opp mot Caroline Graham Hansens FC Barcelona, og de to norske landslagsprofilene er heltente før oppgjøret.

– Jeg dro hit for å vinne titler. Vi har tittelen i sikte, og jeg føler at både jeg og laget går inn i dette med en selvtillit og tro på at det skal gå. Det er god stemning og vi føler oss i veldig bra form, sier Syrstad Engen til TV 2.

Hun har tro på en severdig kamp mellom to gode lag som er vant til å styre spillet og som trolig står godt til hverandre med tanke på publikumsvennlighet. Det synet deles også av landslagsvenninnen som skal stå på motsatt side tirsdag kveld.

– Det kommer til å være to lag som spiller veldig forskjellig fotball. Jeg tror det blir interessant for dem som ser på og en bra fotballkamp. Vi får se hvilken stil som matcher hverandres best, men jeg tror det blir jevnt. Jeg gleder meg bare, sier Graham Hansen.

For Barcelona-profilen Graham Hansen er oppgjøret også ekstra spesielt, fordi det spilles mot klubben hun har tilbrakt de foregående sesongene i sin fotballkarriere før overgangen til spansk fotball i fjor sommer.

– Det blir selvfølgelig veldig spesielt. Jeg har spilt fem år i Wolfsburg, kjenner klubben godt og har mange gode venner der fortsatt. På en måte er det fremdeles forrige sesong at jeg spilte der, selv om korona har flyttet på ting. Det blir spesielt å møte gamleklubben så snart etter man har flyttet på seg, sier 25-åringen.

Eks-Wolfsburg-Minde sitter hjemme

Spesielt er det også for Kristine Minde, som var del av nettopp Wolfsburg-laget helt frem til i sommer. Hun vendte imidlertid tilbake til Norge og Rosenborg før europacupen gjenoppstod, og går glipp av de store kampene. I juni innrømmet hun overfor TV 2 at det ville føles «veldig vondt og trist» å ofre en eventuell finale, men den hjemvendte står fremdeles ved sitt valg.

– Jeg står for valget. Det gjør jeg. Jeg trives veldig godt her i Trondheim. Vi har fått en veldig veldig bra start på sesongen, og jeg var veldig klar for et nytt kapittel i livet og var klar for å reise hjem. Så skulle jeg jo ønske at alt av cupfinaler og Champions League var fullført før min kontrakt gikk ut, og det er selvfølgelig tøft å se at de fortsetter den sesongen som vi startet på tidlig i fjor. Så det høres kanskje rart ut, men jeg har gått videre, sier landslagsprofilen til TV 2.

I og med at det var såpass med usikkerhet rundt hvorvidt turneringen faktisk kunne gjennomføres, samt når det ville skje, tok ikke Minde sjansen på å la muligheten til å returnere til Norge i sommer vente. Hun innrømmer at det å se gamle lagvenninner gjøre seg klare for semifinale er noe hun betrakter med noe splittet syn.

– Det er jo spesielt. Det er det absolutt. Når jeg tillater meg selv å tenke på det, og ser alt på Instagram og sosiale medier, så er det jo litt tøft ikke å kunne være en del av det. Jeg skulle selvfølgelig ønske at situasjonen var noe annerledes, og at det var mulig å være med på den opplevelsen, for Champions League er noe helt spesielt, sier hun, og fortsetter:

– Samtidig så føler jeg på en måte at det er så fjernt. Jeg er så «inne i det» her med RBK og har 100 prosent fokus på hva som skjer her. Så jeg er veldig distansert fra det som er der nede.

Hennes tidligere lagvenninner er i hvert fall klar på at også den norske landslagsbacken og de andre som har forlatt klubben i løpet av sommeren skal ha sin del av æren for lagets gode prestasjoner. Ingrid Syrstad Engen er klar på at hun gjerne skulle hatt landslagsvenninnen på plass i Spania nå.

– Det er jo egentlig veldig trist at man ikke får fullført med alle dem som var her i fjor. Jeg hadde unnet Kristine å være med på dette også, men for henne var det den eneste muligheten. Det er vanskelig når man ikke har et annet valg. Men vi får vinne for dem også.

– De får kanskje være med en eventuell feiring?

– Ja, det må vi få til, sier en offensiv Syrstad Engen.

Da Wolfsburg vant den tyske cupen forrige måned, markerte de blant annet triumfen ved å posere på bilder der de holdt opp drakten til Minde og islandske Sara Björk Gunnarsdóttir, som også har forlatt klubben i sommer. RBK-spilleren må også smile når hun får høre Syrstad Engens uttalelse om at de vil vinne for henne.

– Jeg blir jo veldig glad. Det er veldig kjekt og veldig fint å høre det at de tenker på oss. Ting ble jo ikke helt som planlagt i år, sier Minde.

Selv skal hun se kampen på TV fra Trondheim, og er klokkeklar på at hennes tidligere lagvenninner - som jo faktisk også spiller for en potensiell Champions League-medalje som kan sendes i posten til Trøndelag - får en tøff kamp mot den spanske mester.

– Barcelona er et veldig bra lag, men det er Wolfsburg også. Jeg er litt nervøs og veldig spent. Det er mye verre å se på. Det er mye lettere å være ute på banen, ikke tenke og bare spille, ler Minde.

HYLLET ETTER CUPFINALEN: Wolfsburg vant først serien, deretter cupen. Da markerte de triumfen på blant annet denne måten. Foto: Ralf Ibing / firosportphoto

Mener det er viktig å stoppe Graham Hansen

For dem som faktisk skal spille kampen, handler det om å maksimere egne styrker og svekke motstandernes. Syrstad Engen, som møtte Barcelona i turneringen også forrige sesong - da som LSK-spiller i kvartfinalene - vil benytte seg av erfaringen hun opparbeidet seg den gang.

– Det blir utrolig spennende. Jeg har spilt mot Barcelona tidligere, men jeg har lyst på en ny og bedre opplevelse nå. Jeg gleder meg veldig. Det blir spennende å møte et lag som spiller annerledes enn oss og er fra en annen liga, sier hun.

Den norske midtbaneprofilen ser også frem til å treffe sin landslagsvenninne, men er snar om å poengtere at det først og fremst handler om å stoppe, og ikke hilse på, Graham Hansen tirsdag.

– Jeg gleder meg til å se henne. Det blir artig, men hun er jo så klart en stor trussel. Hennes uforutsigbarhet og kvaliteter er noe vi må ta på alvor. Hun blir en viktig spiller å ta ut for oss i den kampen, og så håper jeg at det er jeg som smiler størst etterpå.



– Er det en fordel for dere at så mange spillere i laget kjenner henne?

– Man vet i hvert fall hvilken trussel hun er, og det kan være en fordel, men hun er en såpass uforutsigbar spiller. Vanskelig blir det uansett, sier Wolfsburg-spilleren, som scoret sine to første mål i Champions League-sesongen i 9-1-seieren i kvartfinalen.

I den samme kampen scoret Pernille Harder fire, og selv om Graham Hansen er en spiller å følge med på tirsdag, vil nok også mye nordisk oppmerksomhet være rettet mot Wolfsburgs danske stjerne.

– Hun setter opp andre og hun scorer ekstremt mye selv fra midtbaneposisjon, så hun er ekstremt viktig for oss. Hun er en av de beste spillerne jeg har spilt med. En klassespiller, er Syrstad Engens beskrivelse av sin lagvenninne.

– Viser at man har jobbet bra i Norge

Graham Hansen kan komme til finalen i sin første sesong som Barcelona-spiller, og mener det i så fall vil være et bevis på at den jobben de som klubb og lag har vært den riktige. Hun er imidlertid også klar på at hun ikke graver seg ned om gamleklubben skulle vinne tirsdag.

– Hvis det eventuelt ikke skulle skje, er det bare å jobbe videre. Det er sånn sport er. Det er alltid en vinner og alltid en taper. Jeg tar det med god ro, og det vet jeg at resten av laget gjør også.

– Hvordan blir det å møte en landslagsvenninne i en semifinale i Champions League?

– Det blir gøy. Det er kult at det er to norske som skal spille semifinale mot hverandre i Champions League. Og så er det selvfølgelig spesielt at en kommer til å møte på samling neste gang og ha vunnet. Men sånn er fotballen, sier angrepsesset.

I tillegg til de to duellantene tirsdag, er Norge også representert i den andre semifinalen onsdag. I et helfransk oppgjør møtes Karina Sæviks PSG og Ada Hegerbergs Lyon.

– Det er kjempebra for landslaget. Det viser at man har jobbet bra de siste årene med utvikling av spillere og at landslaget vårt har mye å by på når vi skal spille de store turneringene, i og med at vi har spillere i store klubber. Det er utelukkende positivt, sier Caroline Graham Hansen.

Les også: Norske stjerner vil bryte Lyons Champions League-hegemoni