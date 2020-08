Tøff sesongåpning for Liverpool

På papiret tøff sesongstart for Liverpool, mens Manchester United får en grei åpning. Se terminlisten her!

Som følger av koronapandemien blir det senere start enn vanlig og selve sesongen blir kortere med oppstart 12. september og siste serierunde 23. mai. For å få plass til alle kampene blir dermed den nyinnførte vinterpausen ikke noe av kommende sesong.

Liverpool- og United-starten

Liverpools 10 første: Leeds (h), Chelsea (b), Arsenal (h), Aston Villa (b), Everton (b), Sheffield United (h), West Ham (h), Manchester City (b), Leicester (h), Brighton (b)



For regjerende mester Liverpool blir det et møte med nyopprykkede Leeds hjemme på Anfield i den første serierunden. Deretter skal Klopps mannskap få litt å bryne seg på. Chelsea (b) og Arsenal (h) venter i de to neste. En bortetur til Aston Villa blir etterfulgt av Merseyside-derby mot Everton på Goodison Park i den femte runden.

Man. Uniteds 10 første: Burnley (b - flyttes), Crystal Palace (h), Brighton (b), Tottenham (h), Newcastle (b), Chelsea (h), Arsenal (h), Everton (b), West Brom (h), Southampton (b)

Manchester United har derimot en på papiret greiere start på sesongen. Åpningskampen mot Burnley blir flyttet til et annet tidspunkt etter at Europaliga-deltakelse ga dem en senere sesongslutt enn de øvrige Premier League-lagene. Lagene har krav på 30 dagers kampfri. I de påfølgende rundene venter Crystal Palace (h) og Brighton (b). Første storkamp blir hjemme mot Tottenham i fjerde runde. En tur til Newcastle står så for tur, før to tøffe hjemmekamper mot Chelsea og Arsenal venter i runde seks og sju. Første møte med Leeds blir på Old Trafford 19. desember (runde 14). Det motsatte oppgjøret på Elland Road spilles 24. april (runde 33).

– De kan få en kjempestart på sesongen og virkelig være med å fighte i toppen fordi man har et par ganske overkommelige oppgjør i løpet av de første ti kampene, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

PS: Datoene for noen av oppgjørene innenfor hver runde kan flyttes når TV-selskapene har plukket ut sine kamper.

Derby-datoer

Liverpool og Manchester United møtes for første gang på Anfield 16. januar (19. runde), mens returoppgjøret på Old Trafford spilles 1. mai (34. runde).

Manchester-derbyene spilles på Old Trafford 12. desember (12. runde) og på Etihad 6. mars (27. runde).

Liverpools kamper mot Manchester City kommer 7. november (runde 8) på Etihad og 6. februar (23. runde).

Merseyside-derbyene går av stabelen på Goodison Park 17. oktober (5. runde) og på Anfield 20. februar (25. runde).

London-derbyene mellom Arsenal og Tottenham spilles henholdvis 5. desember på Tottenham Hotspur Stadium (11. runde) og på Emirates 13. mars (28. runde)

Tottenhams 10 første: Everton (h), Southampton (b), Newcastle (h), Manchester United (b), West Ham (h), Burnley (b), Brighton (h), West Brom (b), Manchester City (h), Chelsea (b)

De øvrige topplagene

José Mourinho og Tottenham hjemmeåpner mot Everton, før Southampton (b) og Newcastle (h) blir etterfulgt av Manchester United på bortebane. Mourinho legger nok merke til perioden i måndsskiftet november/desember når han ser terminlisten. For Manchester City venter i niende runde før tre London-derbyer mot Chelsea (b), Arsenal (h) og Crystal Palace (b). Deretter står tøffe kamper mot Liverpool (b), Leicester (h) og Wolverhampton (b) for tur.

Arsenals 10 første: Fulham (b), West Ham (h), Liverpool (b), Sheffield United (h), Manchester City (b), Leicester (h), Manchester United (b), Aston Villa (h), Leeds (b), Wolverhampton (h).

Arsenal og Mikel Arteta starter sesongen med to London-møter mot henholdsvis Fulham (b) og West Ham (h). Første storkamp er borte mot Liverpool i den tredje runden og etterfølges av Sheffield United (h) og Manchester City (b).

Chelseas 10 første: Brighton (b), Liverpool (h), West Brom (b), Crystal Palace (h), Southampton (h), Manchester United (b), Burnley (b), Sheffield United (h), Newcastle (b), Tottenham (h)

Chelsea sesongåpner mot Brighton på bortebane før Liverpool kommer til Stamford Bridge i neste runde. Deretter ser det greit ut med West Brom (b), Crystal Palace (h), Southampton (h) står for tur før neste storkamp mot Manchester United (b).

Manchester City skal ta opp kampen med Liverpool kommende sesong. Som følger av deltakelse i Champions League flyttes åpningskampen mot Aston Villa. Dermed blir trolig første kamphjemme mot Aston Villa. Deretter venter Wolverhampton (b), Leicester (h) og Leeds (b) før Arsenal gjester Etihad.

Man. Citys 10 første: Aston Villa (h - flyttes), Wolverhampton (b), Leicester (h), Leeds (b), Arsenal (h), West Ham (b), Sheffield United (b), Liverpool (h), Tottenham (b), Burnley (h)

For våre norske Premier League-alibi ser sesongstarten slik ut:

Sander Berge og Sheffield United åpner mot Wolverhampton, og har deretter et ok program med Aston Villa og Leeds før Arsenal og Fulham venter.

Stefan Johansen og Fulham sesongåpner hjemme mot Arsenal etterfulgt av Leeds (b) og Aston Villa (h).

Ørjan Nyland og Aston Villa skulle begynt med Manchester City bort, men den kampen flyttes. Dermed blir den norske duellen mot Sander Berge sesongens første kamp for Nyland.

Juleperioden ser krevende ut for blant andre Manchester United. Leeds venter på hjemmebane 19. desember før Leicester (b) står for tur andre juledag. Så venter Wolverhampton (h) og Aston Villa (h).

For Liverpool sin del virker julen på papiret grei. Crystal Palace er siste kamp før julaften, før West Brom (h), Newcastle (b) og Southampton (b).

Verdt å merke seg er at Arsenal-Chelsea er satt opp på 2. juledag.