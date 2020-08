Russisk opposisjonspolitiker innlagt på sykehus – talskvinne hevder han er forgiftet

Navalnyj følte seg dårlig da han var på vei tilbake til Moskva på et fly fra byen Tomsk i Sibir, skriver Kira Jarmysj.

Flyet nødlandet i Omsk, og opposisjonslederen ble innlagt på sykehus torsdag morgen.

Ifølge talskvinnen ligger han nå i respirator på en intensivavdeling. Hun mener han må ha fått i seg noe i teen som han drakk torsdag morgen.

– Leger sier at giften ble absorbert raskere enn den varme væsken, sier hun og legger til at de har varslet politiet om saken.

Fakta om Aleksej Navalny Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist.

Bor i Moskva, er gift og har to barn.

Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene.

Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin.

I 2008 ekskludert fra det liberale partiet Jabloko, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser.

Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013.

Fikk 27 prosent av stemmene ved borgermestervalget i Moskva i september 2013.



Har vært pågrepet og stilt for retten for underslag en rekke ganger. Dømt til betinget fengsel i juli 2013 og desember 2014. Han hevder selv at disse har vært politisk motivert.



Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent.



I mai 2018 ble han dømt til 30 dagers fengsel etter å ha blitt pågrepet under en demonstrasjon mot Putin i Moskva.



Nominert til Sakharovprisen i 2019.



(NTB)

Tidligere mistenkt forgiftet

Det statlige nyhetsmediet Tass melder at Navalnys tilstand er alvorlig.

Navalny ble senest i fjor fraktet til sykehus med mistenkt forgiftning.

Legene mente derimot at det var en sterk allergisk reaksjon, og han ble fraktet tilbake til fengsel, der han sonet uten en rettskraftig dom.

Kjent Putin-fiende

Navalny er blant de aller mest profilerte kritikerne av president Vladimir Putin i Russland.

Da Putin tidligere i år fikk vedtatt en grunnlovsreform som tillater at han kan sitte som president i ytterligere to perioder, beskrev Navalny prosessen som et «kupp».

Han har profilert seg på å jobbe mot korrupsjon. Tidligere har han kalt Putins parti, Det forente Russland, for et parti bestående av «skurker og tyver».

Han har ved flere anledninger blitt arrestert og fengslet i forbindelse med demonstrasjoner mot Putins regime.

I 2018 forsøkte han å stille som motkandidat til Putin i presidentvalget, men ble hindret på grunn av sin omfattende straffehistorikk. Navalny mener at dommene han har sonet er politisk motiverte.

(TV 2/©NTB)