Fotballryktene: – Slik skal United lokke Grealish til seg

Mens José Mourinho snuser på Liverpool-spiller. Få dagens rykter her!

ESPN hevder at utfordringer med å få på plass den personlige avtalen med Borussia Dortmunds Jadon Sancho, samt agenthonorarer, er med på å utsette en mulig overgang til Manchester United. Ole Gunnar Solskjærs klubb har fått lov til å snakke med Sanchos representanter, men forhandlinger mellom klubbene har vært minimale som følger av utfordringene.

ESPN skriver også at Benfica og Valencia er blant klubbene som er på jakt etter Manchester Uniteds Andreas Pereira.

Calciomercato skriver at Manchester United har vekket interessen for Juventus' vingback Alex Sandro til live igjen.

Sport Witness skriver samtidig at Diogo Dalot er ønsket av Everton og PSG.

Manchester United snuser på Jack Grealish, og Daily Mail skriver at keeper Sergio Romero kan brukes som et lokkemiddel for å få til en overgang.

Cuatro skriver at José Mourinho ønsker å hente Gareth Bale, som er fullstendig ute i kulden i Real Madrid, tilbake til Tottenham.

Football Insider hevder at Mourinho også ønsker å hente Liverpools Rhian Brewster på lån.

Chelsea skal ha fått tilbud om å signere den rutinerte PSG-midtstopperen Thiago Silva, skriver Telegraph. 35-åringen, som skal spille Champions League-finale for PSG i helgen, står uten kontrakt etter sesongen. PSG-kapteinen vil kunne gi Frank Lampard det som er etterspurt i forsvaret til Chelsea, nemlig rutine.

Overgangen til Kai Havertz fra Bayer Leverkusen til Chelsea ser ut til å gå i boks. Telegraph skriver at det som gjenstår er for partene å bli enige om overgangssum. Foreløpig er Chelsea om lag 200 millioner kroner unna å møte Leverkusens ønskede pris for det 21-årige stortalentet.

Calciomercato skriver at både Chelsea og Atlético Madrid er interesserte i Juventus' Federico Bernardeschi.

Liverpool er klare til å selge midtbanespiller Marko Grujic og Harry Wilson i sommer for å frigjøre midler til andre spillerkjøp, skriver Mirror.

Wolverhampton skal være villige til å lytte til tilbud på driblevingen Adama Traoré, skriver Daily Mail. Traoré har tre år igjen av Wolves-kontrakten.

Sky Sports skriver at Leeds kommer til å legge inn et tredje bud på forsvarsspilleren Ben White, som var på lån i klubben fra Brighton i forrige sesong.

Libero hevder at Fulham har henvendt seg til Barcelona med en forespørsel om Gerard Piqué, skriver Libero.