Sikter seg inn mot tidenes første VM-gull for kvinner

Kombinertløper Gyda Westvold Hansen har så hårete mål foran sesongen at hun frykter kjeft fra mamma. 18-åringen sikter mot tidenes første VM-gull for kvinner.

Gyda Westvold Hansen tenker lenge på om hun skal ta sjansen på å fortelle NTB om målet hun har satt seg før tidenes første kombinert-VM for kvinner. Men så trekker hun pusten dypt, ler litt og tar sats …

– Ehhh … tør jeg å si det, da? … Nå får jeg sikkert telefon fra mamma, som sier at jeg ikke får ha så hårete mål. Men det er helt klart det VM-gullet jeg jobber mot, sier 18-åringen og ler.

– VM-gull er drømmen, gjentar hun.

Hun har vist at hun har nivået inne. Forrige sesong ble det fire pallplasser i continentalcupen, to av dem helt øverst. Og før kommende sesong, som også inneholder tidens første verdenscup for kvinner, mener Nansen-utøveren at hun har tatt nye steg.

– Jeg har forbedret meg ganske mye i langrennsløypa og hoppingen er på et høyt nivå. Det er bare å ikke bli for ivrig, så kan dette bli moro.

Trio fra Nord-Østerdal

Sammen med søstrene Mari og Marte Leinan Lund, utgjør Westvold Hansen tidenes første norske elitelag i kombinert på kvinnesiden. Trioen er alle fra Nord-Østerdal og kjenner hverandre godt.

– Vi har kjent hverandre siden jeg var 8 år. Vi har forskjellige egenskaper og kan lære litt av hverandre.

– De siste årene har vi systematisert satsingen på jentesiden mer enn noensinne. Det store målet er tidenes første VM i tyske Oberstdorf til vinteren. Kommende sesong er det også tidenes første verdenscuprenn. Målsettingen er VM-medalje til vinteren også på kvinnesiden, sa sportssjef Ivar Stuan da kombinertlandslagene ble presentert tidligere i år.

Lære av hverandre

Forrige uke var det nye kvinnelandslaget på treningssamling i Lillehammer sammen med kombinertgutta. Westvold Hansen sier det er inspirerende å se nivået gutta har i hoppbakken.

– Det er vanvittig høyt, sier Nansen-utøveren som både tror og håper at gutta og jentene kan lære av hverandre, en tro hun blant annet deler med verdens beste mannlige kombinertløper de to siste årene, Jarl Magnus Riiber.

– Jeg håper vi kan det nå som vi har samlinger sammen, sier Riiber til NTB.

Ståltro på jentene

Riiber var ikke med til Lillehammer. 22-åringen var i stedet i Oslo og trener seg opp etter skade.

– Jeg håper også mine erfaringer kan bidra til at jentene kan bli bedre. Det vi manglet da jeg startet på landslaget var kunnskapen om hvordan verdens beste kombinertløper trener. Nå har vi et helt lag som setter lista, med verdens beste landslag – både med Jørgen Graabak som den beste langrennsløperen og meg som den beste hopperen, sier Riiber.

– Jeg har ståltro på Gyda og resten av jentene, og tror de kan gi oss mye glede i kombinertsporten.