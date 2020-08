Obama kjempet mot tårene: – Du kan gi demokratiet vårt ny mening

Under Obamas tale på Demokratenes landsmøte natt til torsdag, rettet han krass kritikk mot den sittende presidenten og rådet amerikanere til å gå sammen for en felles fremtid.

Obama kjempet mot tårene da han snakket om amerikanernes kamp mot undertrykkelse, og at de da samlet seg for å bygge landets fremtid sammen.

– Det vi gjør speiles gjennom generasjoner. Uansett bakgrunn, er vi alle barn av amerikanere som kjempet de godes kamp, sa Obama.

Så kom Obama til poenget sitt som var at amerikanere fortsatt kan kjempe for at Amerika kan bli bedre.

– Du kan gi demokratiet vårt ny mening. Du kan ta oss til et bedre sted. Du er den manglende ingrediensen. Ingrediensen som vil bestemme om USA lever opp til sitt rykte, sa Obama.

Kritiserte Trump

På forhånd var deler av Obamas tale lekket og det var ventet at den tidligere presidenten skulle komme med kraftig skyts mot sittende president Donald Trump.

– Han har ingen annen interesse enn å bruke makten som kommer ved å være president til å hjelpe seg selv og sine venner, sa Obama.

Han kalte også Trumps fire år i Det Hvite Hus et realityprogram.

– Trump har ingen interesse i å behandle presidentembete som noe annet enn et nytt reality-show som han kan bruke til å få den oppmerksomheten han trakter etter, sa Obama.

Mye står på spill for Obama

Før valget i 2016 sa den da sittende president Obama at han ville se det som en personlig fornærmelse hvis USA valgte en bombastisk reality-tv-stjerne som sin neste president.

En person som ifølge Obama handler med rasistiske konspirasjonsteorier og som står for det stikk motsatte han selv brukte åtte år på å bygge opp.

– Det er en sterk tro på, ikke bare av Obama, men av mange som har jobbet med han, at vi kan rette opp skadene Trump har gjort på fire år. Men skadene åtte år ville ført til vil være irreversible, sier Jen Psaki, som var fungerende kommunikasjonsdirektør under Obama ifølge NY Times.