Kamala Harris ble historisk da hun entret rampelyset

Tidligere denne måneden ble det kjent at senatoren fra California blir Joe Bidens visepresidentkandidat. En rolle som kan vise seg å bli viktigere noen gang skulle demokratene stikke av med valgseieren i november.

Harris er datter av indiske og jamaicanske innvandrere. Hun er USAs første kvinne med svart og sør-asiatisk bakgrunn som er blitt nominert til å være et stort partis visepresidentkandidat.

Da hun entret det digitale landsmøte ble hun med brask og bram offisielt valgt til Demokratenes visepresidentkandidat.

Harris benyttet anledningen til å uttrykke at hun skulle ønske moren kunne vært live for å få det med seg.

– Moren min lærte meg at å hjelpe andre gir livet mening. Jeg skulle så gjerne ønske at hun var her i dag, men jeg vet hun ser ned på meg fra oven, sa Harris.

Hun brukte også taletid på å oppfordre amerikanere til å kjempe for nasjonen.

– La oss kjempe overbevisende. La oss kjempe med håp. La oss kjempe med tillit til oss selv og en forpliktelse overfor hverandre. Til et Amerika vi vet er mulig. Amerika slik vi elsker det, sa hun.

Forholdet til Biden

Kamala Harris har fra tidligere av vært god venn med den avdøde sønnen til Joe Biden, Beau Biden. Han døde av kreft i 2015.

Det var også et talepunkt Harris kom inn på.

– Jeg og Beau snakket om hvordan Joe brukte fire timer hver dag på toget til Washinton fra Wilmington. Dette for å se han og hans bror Hunther. De mistet moren og søsteren sin i en bilulykke i 1972, sa Harris.

Hun fortalte videre om at Biden gjorde dette for å være der for sine to sønner.

– Beau og Hunter spiste frokost med faren sin hver morgen. De sovnet hver kveld til stemmen Joe som leste eventyr. Selv om de led et tragisk tap, visste de alltid at de var ubetinget elsket, sa Harris.

Brobygger innad i partiet

The New York Times skriver at Harris er brobyggeren som knytter den moderate generasjonen i partiet med den yngre liberale delen som er på stigende kurs.

Men Harris er et ubeskrevet blad for mange, også innad i det Demokratiske partiet. Derfor var presset på Harris sine skuldre tungt før torsdagens tale.

– Det er mye ansvar å legge på skuldrene til én person, sier en som burde vite det, Tim Kaine til avisen.

Han var nemlig Hillary Clintons visepresidentkandidat i 2016.

– Du kan ikke få en person som alle er fornøyd med. Det er umulig å finne en kandidat som får alle til å tenke: Ja, du er mitt førstevalg, sier han.

Har Obama i ryggen

USAs tidligere Demokratiske president, benyttet også landsmøte til å uttrykke støtte overfor Harris.