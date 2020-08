Trump oppfordrer til Goodyear-boikott

– Ikke kjøp Goodyear-dekk. De har forbudt maga-capser. Kjøp bedre dekk andre steder til lavere pris, skrev presidenten på Twitter onsdag.

Maga er en forkortelse for Make America great again, som har vært Trumps slagord siden valgkampen før presidentvalget i 2016. Trump har i likhet med mange av sine tilhengere brukt røde capser med maga-påskrift.

Under sin daglige pressebrief sa presidenten at han selv også vil se på muligheten for å bytte ut hjulene på presidentbilene han blir kjørt rundt i.

– Presidentbilen kjører på Goodyear-dekk. Hvis det var et alternativ ville du byttet dekk?

– Ja, det ville jeg basert på hva jeg har hørt. Vi får se hva som skjer. Det kommer til å være mange folk som ikke vil kjøpe deres produkter lenger, sa presidenten.

Goodyear er et over 120 år gammelt amerikansk selskap med hovedkontor i Ohio og som produserer dekk. Selskapet har ikke innført spesifikt forbud mot bruk av maga-capser, men det har oppfordret sine ansatte til å unngå å fremme politiske valgkampbudskap eller vise støtte til politiske partier på arbeidsplassen.

Trumps melding tirsdag førte umiddelbart til at Goodyear-aksjen falt. Den endte til slutt med en nedgang på 2,4 prosent.