Dette får du ikke se i Tour de France mer

Podiumspiker har vært en vanlig syn i sykkelsporten (og flere andre idretter).

I de siste årene har kritikken stadig økt mot praksisen der vinnerne omkranses av to unge, pene kvinner og gjerne får et kyss på kinnet også. Det siste setter nok koronaviruset en stopper for i Touren i år.

Nå tar Tour de France grep for å gjøre seiersseremonien mer likestilt.

– Man pleide å se vinnerne med to vertinner, fem folkevalgte representanter og fem representanter fra sponsorene, sa rittdirektør Christian Prudhomme onsdag, ifølge AFP.

– Nå blir det annerledes. Det vil bare være én folkevalgt og én fra sponsorene på podiet sammen med én vertinne og én vert.

Dermed blir antagelig en pen, ung kvinne og en pen, ung mann som skal hjelpe vinnerne på med trøyene. Så spørs det om det stilner kritikerne.

Denne praksisen har ASO, som eier Tour de France, allerede hatt i flere andre ritt i årevis, men har nå valgt å innføre det i verdens største sykkelritt.

Tour de France starter på TV 2 lørdag om halvannen uke. Det knytter seg stor spenning til hvordan fansen langs landeveien vil oppføre seg i en tid der koronasmitten kan eksplodere fort igjen – og om de vil bruke munnbind, som ikke er påbudt å bruke utendørs i hele Frankrike.

I rittene som har ledet opp til Touren har flere ryttere klaget over oppførsel fra fansen som ikke er innenfor gjeldende smittevernråd.