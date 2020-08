Bolaños' klubb bekrefter Start-tilbud

Bolaños, som ble en publikumsfavoritt da han spilte for Start fra 2008 til 2010, ble vurdert av klubben i desember i fjor. Da mente klubben at han var for gammel, men nå har pipen fått en annen lyd.

Sent onsdag kveld opplyser Bolaños' klubb i Costa Rica, Deportivo Saprissa, at kantspilleren har bestemt seg for å akseptere et tilbud fra Start. Saprissa skriver Bolaños forlater klubben, og at det er etter spillerens ønske.

Tidligere onsdag kveld kunne TV 2 erfare at 36-åringen er på vei tilbake til Start. Etter planen skal han reise til Kristiansand neste uke.

Daglig leder i Start, Christopher MacConnacher, skriver i en SMS at Start ikke kommenterer spillerlogistikk. Sportslig leder, Atle Roar Håland, svarer det samme.

Kostarikanske Teletica Deportes har også omtalt interessen fra Start. Tidligere onsdag kveld skrev de at Bolaños har et tilbud fra Eliteserien-klubben.

Bolaños spiller for tiden for Deportivo Saprissa i hjemlandet. Ifølge Transfermarkt ble høyrevingen toppscorer i ligaen med 15 mål.

– Bolaños er den beste spilleren som har vært i Start de siste 20 årene, og han er en stor helt i Kristiansand. I desember 2019 var han nær en overgang, men den gang var det Start som stoppet det da mente han var for gammel og lite bevegelig, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Da jeg snakket med Bolaños i kveld, trodde og håpet han at det blir tur til Kristiansand neste uke, fortsetter den tidligere Start-profilen.

Start ligger på nedrykksplass i Eliteserien. De har ett poeng opp til Viking på kvalikplass, men har én kamp mer spilt.