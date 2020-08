Erlandsen med oppløftende LSK-spådom

Tidligere Lillestrøm-trener Arne Erlandsen har fått med seg at Kanarifuglene sliter tungt i Obosligaen.

Onsdag kveld ble Arne Erlandsens KuPS knust 0-5 av Molde og sendt ut av kvaliken til neste sesongs Champions League.

Etterpå erkjente 60-åringen at Molde vant fortjent, mens han var skuffet over eget forsvarsspill.

Men selv om han nå er trener i Finland, følger han med på norsk fotball – og da spesielt Lillestrøm, som han har trent i to perioder og ble sist sparket fra i 2018.

Kanarifuglenes svake sesongstart, som bare har gitt én seier på de siste åtte kampene og en foreløpig tiendeplass på tabellen, har overrasket ham.

– Det var vel ingen som hadde trodd det. Jeg trodde jo de skulle løfte seg etter at de slo KFUM, men så var det skuffende mot Ull/Kisa og Raufoss. De har mye å jobbe med, akkurat som vi har mye å jobbe med, sa Erlandsen til TV 2 etter tapet for Molde.

Han er likevel optimistisk med tanke på hvor LSK vil ende på tabellen til slutt.

– Jeg tror de får minimum kvalik, spår han.

– De har et for godt lag til å ligge der de gjør nå. Nå har topplagene begynt å tape også, men det er jo overraskende frem til nå hvordan det har gått for Lillestrøm.

Erlandsens lag er på tredjeplass i finsk eliteserie, seks poeng bak lederlaget Inter med en kamp mindre spilt.

Mandag møter LSK Kongsvinger borte.