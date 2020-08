Slik vil hun sikre flere Venstre-velgere

Sammen med lanseringen av sitt eget kandidatur kom også en tydelig ambisjon om å breie ut Venstre for å nå flere mellom 30 og 50 år.

– Det Venstre kanskje ikke har vært god nok på er å vise hvordan vår politikk er relevant for hverdagen for folk, sier Guri Melby til TV 2.

– Sikre likestilling

Nå lanserer hun rykende fersk Venstre-politikk fra programarbeidet hun selv leder.

Får Melby gjennomslag på landsmøtet vil partiet gå til valg på å love barnehageplass til alle barn rett etter foreldrepermisjonen er over, uansett når på året barnet er født.

– Jeg tror mange kvinner ender med å ta ulønnet permisjon fordi de må vente for lenge på barnehageplass. Derfor må vi sørge for at alle har rett til barnehageplass når foreldrepermisjonen er over, sier Melby.

– Dette er en svær satsing. Hva skal dere prioritere ned for å få råd til dette?

– Dette koster mye, men det er en viktig rettighet for å sikre likestilling og barns beste.

Fakta: Rett til barnehageplass Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet ble født. Kilde: Regjeringen.no

Kvinne i toppen

Det er altså helt i innspurten av valgkomiteens arbeid med å sette sammen en ny ledelse i Venstre, at Melby åpent lanserer seg selv som lederkandidat. Selv forklarer hun betenkningstiden med familiehensyn.

– Jeg liker jo å være sammen med ungene mine, og ha tid til dem. Med en krevende jobb blir det vanskeligere.

Men nå sier hun høyt og tydelig at hun vil bli leder i Venstre, og førstekandidat for Venstre i Oslo foran neste års stortingsvalg – den sikreste plassen partiet har slik situasjonen er nå.

– Jeg er også opptatt av at det skal være mulig for kvinner å ha toppjobber og toppverv, derfor tenkte jeg at det ble litt for dumt hvis jeg skulle si nei på grunn av det, sier Melby.

Hun har erfart denne våren at hun har fått sikret seg tid med familien samtidig som hun har vært kunnskapsminister for et Skole-Norge i unntakstilstand.

Fragmentert støtte

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan at Venstre-statsrådene Guri Melby og Iselin Nybø ble mer synlige under korona-krisen, styrket deres muligheter for å ta over for Trine Skei Grande som partileder.

Blant dem som da løftet fram Melby var, Oslo Venstre. Nestleder i fylkeslaget, Haakon Riekeles, uttalte den gangen at Melby var en av dem som var «helt klart mest egnet» til å overta for Grande.

– Jeg er glad for at det er mange i mitt eget fylkeslag som støtter meg, Jeg har også fått positive tilbakemeldinger fra Trøndelag, Innlandet og Agder. Så det er veldig hyggelig, sier Melby.

Avviser betingelser

Tidligere har både Sveinung Rotevatn og Abid Raja offentlig annonsert sitt lederkandidatur.

Tirsdag skrev NRK at Melby hadde meldt fra til valgkomiteen at hun ønsker å bli partileder, men ikke dersom Abid Raja går inn i ledelsen. Dette avviser Melby overfor TV 2.

– Det er ikke riktig. Jeg har ikke stilt noen krav eller betingelser til valgkomiteen. Jeg har sagt jeg stiller meg til disposisjon, og så er det opp til dem å sette sammen et lag som kan lede Venstre på en god måte.

– Hva tenker du om at det kommer slike lekkasjer?

– Jeg synes det er synd. Jeg tror det er negativt for prosessen. Jeg tror det er viktig at vi har en åpen og ryddig prosess, og det er også noe av grunnen til at jeg nå ønsker å fortelle om mitt kandidatur. Jeg håper at Venstre-folk greier å gjøre gode vurderinger selv og i hovedsak baserer seg på det vi forteller og ikke på anonyme kilder når man skal vurdere situasjonen, sier Melby.

Etter det TV 2 forstår har ingen av lederkandidat kommet med absolutte krav eller betingelser knyttet til sitt kandidatur.

– Gitt mitt ja

Melby vil likevel ikke svare tydelig på om det er ønskelig å sitte i samme partiledelse som Raja.

– Det er opp til valgkomiteen og dernest landsmøtet å sette sammen et lag som er ønsket og reflekterer bredden i Venstre, sier Melby.

– Men ønsker du personlig å sitte i samme ledelse som Raja?

– Jeg sitter i regjering med Abid, Sveinung og Iselin. De har alle kvaliteter venstre trenger nå og i framtiden.

Hun heller ikke tydelig på om hun vil opprettholde sitt kandidatur dersom flertallet i valgkomiteen lander på en annen kandidat.

– Jeg har gitt mitt ja, så får valgkomiteen bruke det slik de ønsker når de skal sette sammen en innstilling, og så får vi se hva som skjer.

Valgkomiteen skal møtes på nytt til helgen, og Venstres landsmøte går av stabelen 25.-26.september.