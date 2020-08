Ustoppelige Gnabry sendte Bayern til finale: – En vanvittig prestasjon

Lyon-Bayern München 0-3

Etter fire mislykkede forsøk i semifinaler siden tittelen i 2013, har Bayern München omsider brutt forbannelsen og tatt seg til Champions League-finale. Det er takket være to scoringer av 25 år gamle Serge Gnabry og én av Robert Lewandowski.

– Det er en grunn til at Bayern er favoritter. Det er klassen de har. De er et kollektiv, har god atmosfære i spillergruppen og har mange ledere, sier TV 2s fotballkommentator Endre Olav Osnes.

– De har sett ut som et lokomotiv som ikke er villige til å stoppe. De har vært ustoppelige, så får vi se hvordan det går mot PSG, fortsetter han.

Bayern har tatt seg til finalen med stil. Den tyske giganten har scoret ufattelige 42 mål på ti kamper, og vunnet samtlige.

– Det føles bra. Alle er fornøyde og spiller bra. For meg er det en drøm som går i oppfyllelse. Å spille i Champions League og gå til finalen er alt du kan be om, sier stjerneskuddet Alphonso Davies etter kampen.

Ble rystet

Storfavoritten fikk det imidlertid ikke enkelt mot Lyon. I alle fall ikke fra start av. Sensasjonslaget, som i forveien hadde slått ut både Juventus og Manchester City, rystet Bayern München.

Først brente Memphis Depay en sjanse alene med keeper etter å ha forsøkt å runde Manuel Neuer. Så snek et Depay-skudd seg like utenfor, før en lang tå fra Jerome Boateng stanset et livsfarlig Maxvel Cornet-innlegg. Da var det bare spilt tolv minutter.

Fem minutter senere banket Karl Toko Ekambi ballen i stolpen fra sju meter.

– Lyon ryster Bayern München. Bayern blir rett og slett kjørt, kommenterte Osnes.

Så, i det påfølgende angrepet, var det duket for Gnabry-magi. Da hadde Bayern knapt nok skapt en sjanse. Gnabry tok imot ballen langs høyreflanken. Den lynraske vingen skar innover i banen. Hele fem Lyon-spillere forsøkte å nå ham, men ingen klarte å verken ta ham igjen eller stoppe ballen fra å dundre inn i krysset.

– En vanvittig prestasjon. For en spiller han er. Han er rett og slett ustoppelig om dagen, utbrøt Osnes.

Kontrollerte kampen

Med det fikk Bayern kampen inn i sitt spor. Etter drøyt halvtimen spilt viste Gnabry seg frem igjen. Det tidligere Arsenal-talentet startet angrepet da han satte fart fremover.

Han spilte ballen ut til Ivan Perisic. Innlegget nådde til slutt Robert Lewandowski, som på sjeldent vis var klønete i avslutningsøyeblikket. En årvåken Gnabry dukket opp på returen og satte inn sitt niende Champions League-mål for sesongen.

Lenge så det ut til å ende 2-0, men ingen Champions League-kamp uten en scoring fra Lewandowski. På et hjørnespark var polakken knusende overlegen i luften og stanget inn tyskernes tredje.

Lewandowskis 15. mål i turneringen for sesongen ble det siste på Estádio José Alvalade i Lisboa. Dermed er det Bayern München som skal møte PSG i Champions League-finalen søndag, en kamp du kan se på TV 2 fra kl. 19.00.

Forrige gang den tyske seriemesteren spilte finale, var da de slo Borussia Dortmund i 2013.