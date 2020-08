Reiser du hit risikerer du kjemperegning

Fra og med natt til lørdag 22. august vil alle som har vært på reise i Hellas, Irland, Storbritannia, Østerrike og København, bli ilagt en ti dagers karantene.

Det bekrefter UD i en pressemelding onsdag kveld.

Velger du likevel å reise dit, kan det koste deg skjorta.

– Vi som forsikringsselskap kan ikke garantere for kundenes sikkerhet. Da ønsker vi ikke at de drar, skriver Andreas Bibow Handeland i If og Europeiske Reiseforsikring i en pressemelding.



Dyre skader

Det kan bli særlig dyrt om du blir syk eller skader deg.

– Vi har eksempler på nordmenn som har blitt innlagt med akutt sykdom eller skader på private sykehus i utlandet. Kostnadene kan fort bli svært høye, så disse vil man ikke bli sittende igjen med selv, sier Handeland.

– Det vil ikke bli dekket for tyveri og skader på bagasje og eiendeler, samt ekstrakostnader knyttet til forsinkelser, for å nevne noe. Dette er også tap du blir sittende igjen med selv hvis du reiser på rødt, sier

Forskikringsselskapet skriver videre at man vil bli dekket om man reiste da landet var gult eller grønt.

Innstiller reiser

På bakgrunn av de nye reiserådene har Tui Norge allerede kansellert flere av sine reiser.

– Vi følger som alltid deres anbefaling og har derfor valgt å innstille våre reiser til Rhodos og Kreta de neste to ukene, inkludert våre avganger førstkommende lørdag og søndag, sier Tuis pressevakt Kevin Brevik til NTB.

Han forteller at alle de reisene vil bli informert.

– De som ønsker det, kan endre sin bestilling til et senere tidspunkt. Dersom man ikke ønsker å endre reisen, vil den bli kansellert, og pengene vil automatisk bli refundert, sier Brevik.

Ikke reis om du ikke må

UD fraråder også reiser som ikke er strengt nødvendige til Andorra, Belgia, Bulgaria, Færøyene, Frankrike, Island, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sveits, Tsjekkia og flere regioner i Sverige og Danmark.

Norrbotten i Sverige blir gul og omfattes derfor ikke lenger av UDs reiseråd.

«Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt. Alle som vurderer å reise til utlandet, må tenke seg nøye om og sette seg inn i situasjonen i det landet de skal reise til. Unntakene fra reiserådet er ikke en oppfordring om å reise utenlands», heter det i pressemeldingen.