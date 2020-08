Kreml-kritikerne som har blitt forgiftet

Da Aleksej Navalnyj ble akutt dårlig og kollapset om bord på et fly torsdag, mistenkte støttespillerne til den kjente Putin-kritikeren umiddelbart at han var blitt forgiftet.



Det er ikke så rart når man ser på hva som har skjedd med andre profilerte kritikere av russiske myndigheter.

Aleksandr Litvinenko

Aleksandr Litvinenko var en kjent kritiker av Vladimir Putin. Den tidligere KGB-agenten døde i 2006, etter å ha drukket forgiftet te. Foto: Alistair Fuller

Den tidligere KGB-agenten Aleksandr Litvinenko avslørte våren 1999 korrupsjon i det hemmelige russiske politiet, FSB, og han avslørte også brudd på menneskerettighetene i Tsjetsjenia. I 2000 flyktet han til Storbritannia.

I 2006 ble han syk etter å ha drukket en kopp te på et hotell i London. Litvinenko hadde fått i seg det radioaktive stoffet polonium 210. Han døde tre uker senere. Under sykeleiet hevdet han selv at det var Russlands president Vladimir Putin og russisk etterretning som sto bak forgiftningen. Russiske myndigheter har benektet dette.

Da Litvinenko ble forgiftet, holdt han på med undersøkelser av drapet på den russiske journalisten Anna Politkovskaja.

Anna Politkovskaja

Anna Politkovskaja var kjent for å være kritisk til Putins styre. Foto: Fyodor Savintsev

Gravejournalisten Anna Politkovskaja ble truet på livet flere ganger etter å ha skrevet om menneskerettighetsbrudd utført av russiske og pro-russiske styrker i Tsjetsjenia.

I 2004 ble Politkovskaja alvorlig syk etter å ha drukket en kopp te om bord på et fly på vei til Beslan i Nord-Ossetia. To år senere, i 2006, ble hun skutt og drept utenfor leiligheten sin i Moskva.

I 2014 ble fem menn, deriblant en pensjonert FSB-offiser, dømt for drapet.

Vladimir Kara-Murza

Opposisjonspolitiker og journalist Vladimir Kara-Murza har vært innlagt på sykehus to ganger med symptomer på forgiftning, først i 2015 og så i 2017. I det ene tilfellet holdt han på å dø av nyresvikt. Det er imidlertid aldri blitt slått fast hva han hadde fått i seg som gjorde ham syk. Politiet har nektet å etterforske hendelsene, ifølge Kara-Murzas advokat.

Kara-Murza var en nær støttespiller av opposisjonslederen Boris Nemtsov, som ble skutt og drept i Moskva i 2015.

Sergeij Skripal

Den russiske eks-spionen Sergej Skripal på en butikk i den britiske byen Salisbury. Foto: AFP

Dobbelagenten Sergej Skripal og datteren Julia ble forgiftet med nervegiften Novistjok i den britiske byen Salisbury i 2018. Begge ble svært syke, men overlevde. Britiske myndigheter knyttet russisk etterretning til giftangrepet, men Kreml har nektet for at de hadde noe med det å gjøre.

Novistsjok er en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen og er dødelig også i svært små doser.

Pjotr Verzilov

Pjotr Verzilov er medlem av den russiske protestgruppen Pussy Riot. Han havnet på intensivavdelingen etter å ha blitt akutt syk i 2018. Han ble etterhvert sendt til Berlin for behandling, og tyske leger konkluderte med at han høyst sannynlig hadde blitt forgiftet. Det er ikke klart hvilken gift han mistenkes å ha fått i seg. Verzilov mener symptomene Navalnyj fikk etter å ha drukket te torsdag morgen, høres ut som de samme han hadde i 2018.

– Navalnyj mistet synet og koordinasjonsevnen. Han hallusinerte og hadde sterke smerter, og så ble han bevisstløs. Dette er veldig likt det jeg opplevde, sier Verzilov.