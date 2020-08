Militærkuppet i Mali: – Vi håper situasjonen roer seg raskt

– Det har vært et dramatisk døgn, forteller Anne Cathrine Seland, som jobber for Kirkens Nødhjelp i Mali.

Natt til onsdag kunngjorde Malis president Ibrahim Boubacar Keita (75) sin avgang i en TV-sendt tale, noen timer etter at han og regjeringsmedlemmene var tatt til fange av soldater.

– Jeg ønsker ikke at blod skal spilles for å holde meg ved makten, sa han.

Følger situasjonen tett

– Det var veldig spennende å følge det som skjedde i går, sier Anne Cathrine Seland som er landrepresentant i Mali for Kirkens nødhjelp, til TV 2, fra sitt hjem i Malis hovedstad Bamako.

Hun forteller at kontoret til Kirkens nødhjelp i Bamako nå er stengt, og at alle deres ansatte har fått beskjed om å holde seg hjemme inntil man ser hvordan situasjonen utvikler seg videre.

– Det var en del skyting i gatene i går, heldigvis viste det seg at det bare var skyting i luften. Nå er situasjonen rolig og folk beveger seg ut igjen, sier Seland.

Demonstranter jublet

Hun forteller at avsettelsen ikke kom som en stor overraskelse.

– Det har vært demonstrasjoner her i over to måneder nå, så at presidenten ble tvunget til å trekke seg har nok støtte i folket. Men at militæret tar over fører nok likevel til en del bekymring blant folk.

Bakgrunnen for demonstrasjonene i sommer er økonomiske problemer, misnøye med korrupsjon og frustrasjon over stadige angrep fra islamistopprørere.

Et omstridt parlamentsvalg i april har også bidratt til den spente situasjonen i Mali, der rundt 37 prosent av landets 20 millioner innbyggere lever i ekstrem fattigdom, ifølge FN.

Nyheten om militærkuppet ble derfor feiret av demonstrantene, men internasjonalt har det blitt møtt med fordømmelse.

Internasjonale protester

Både FN, Den afrikanske union (AU), den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas, USA og den tidligere kolonimakten Frankrike har fordømt kuppet eller krevd at det må stanses.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa, som har formannsposten i AU, kaller kuppet grunnlovsstridig og krever at kuppmakerne løslater dem de har tatt til fange.

– De må løslate presidenten, statsministeren, statsråder og tjenestemenn, krever Ramaphosa.

EU krever også øyeblikkelig løslatelse, men understreker samtidig at stabilitet og kamp mot militante islamister i deres øyne er det aller viktigste.

– Vi mener at stabiliteten i regionen og Mali, og kampen mot terrorisme, bør ha aller høyeste prioritet, sa EU-president Charles Michel onsdag.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer også kuppet og det samme gjør Norge.

– Norge deler generalsekretærens fordømmelse og støtter hans oppfordring til partene om å finne en fredelig løsning gjennom dialog og respekt for demokratiske prinsipper og godt styresett, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tirsdag.

– Håper på fredelig løsning

Militærjuntaen som har tatt makten, lover å etablere et overgangsstyre og holde valg «innen rimelig tid».

– Vi håper nå på mest mulig ro og at man nå kan få på plass et styre som kan jobbe mot korrupsjon, som er et av de største problemene her i Mali. Det har det nye koalisjonen sagt at de skal gjøre, så får vi se hvordan dette utvikler seg, sier Seland.

Hun mener det blir avgjørende at de militære og den folkelige bevegelsen jobber sammen i tiden fremover.

– Om det blir en kamp mellom dem, blir alt mye vanskeligere, sier Seland.