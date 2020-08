Studenter får klarsignal for å reise til utenlandske studiesteder

Reiser til utenlandske studiesteder regnes nå som «nødvendige», på lik linje som arbeidsreiser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

– Studenter som drar på utveksling bryter dermed ikke UDs reiseråd som sier at vi skal unngå alle ikke-nødvendige reiser, presiserer statsråden i en epost til TV 2.

Han mener norske studenter som reiser til utlandet utgjør en liten risiko for å ta med seg smitte tilbake til Norge.

– Dette henger også sammen med at en av hovedbegrunnelsene for UDs reiseråd er å unngå at reisende tar med seg smitte fra utlandet og hjem til Norge. Studenter som reiser ut for et opphold på flere måneder utgjør i så måte veldig liten risiko, utdyper Asheim.

Han understreker viktigheten av at studentene sørger for å ha gyldig reiseforsikring, og at de forholder seg til smitteverntiltak i studielandet.

Avhengige av å reise

Emma Strøm (22) studerer medisin i den polske byen Bygdoszcz. For henne ville det vært umulig å fullføre studiet uten fysisk oppmøte på universitetet. Dette til tross for at Polen betegnes som «rødt» av norske myndigheter.

– Per nå ville ikke det blitt godkjent så fremst timene hadde gått som normalt. Da hadde ikke jeg fått godkjent utdanningen min da vi har obligatorisk oppmøte, sier Strøm til TV 2.

REISER TIL POEN: Emma Strøm er klar for å reise til Polen for å fortsette medisinstudiet, til tross for at landet betegnes som rødt. Foto: Martin Leigland/TV 2

Flere tusen norske studenter skal snart starte på nye eller fortsette påbegynte studier i utlandet. Flere av disse dro tidlig hjem før sommeren, og nå har koronasituasjonen komplisert valget om å reise tilbake.

– Litt skummelt

Den nyvalgte ANSA-presidenten, Morgan Alangeh, er glad for at Kunnskapsdepartementet kom med en presisering av UDs reiseråd for studentene som nå skal tilbake til sine studiesteder i utlandet.

– Vi har hele tiden vært under den oppfatning om at det å studere, det er ikke en unødvendig reise. Og det har nå blitt presisert.

– Det er en veldig viktig presisering å få da, slik at studentene føler en trygghet om at de gjør noe riktig, fortsetter Alangeh.

Emma Strøm vet fortsatt ikke hvordan hun rent praktisk skal komme seg til Polen før studiestart, og innrømmer at hun er bekymret for koronasituasjonen i landet som norske myndigheter per nå har kategorisert som et rødt land.

– Jeg tenker at det er jo litt skummelt, men så lenge man er nøye med forholdsregler og holde avstand og vaske hendene, så håper jeg at vi får en trend som går nedover, sier medisinstudenten.

Hun er forberedt på at juleferien muligens må tilbringes i karantene hvis hun reiser hjem.

– Det er selvfølgelig dumt det, men jeg føler samtidig at det er verdt det.