– Reiste landet rundt og tilbydde hundesex

To personer ble i juli satt i varetekt mistenkt for seksuell omgang med dyr.

De er begge eiere av kennel, og har disponert til sammen 14 hunder.

De har innrømmet seksuell omgang med egne hunder.

Først ble fengselkjennelsen unntatt offentlighet, men nå er de siktede løslatt og politiet har lettet på sløret over hva som har skjedd, skriver Haugesund avis.

Ifølge politiet er det flere personer som skal ha misbrukt hundene. Hvor stort omfang det dreier seg om, vil ikke politiet si noe om.

– Men vi vet at de to sammen har reist rundt i landet med et antall hunder og at andre personer har misbrukt hundene. Det er snakk om flere menn og en kvinne, sier politiadvokat Christine Kleppa til avisen.

De involverte, som har vært med på dyresexen, har kommet i kontakt med hverandre gjennom grupper på internett.

Strafferammen for denne typen forbrytelser er fengsel inntil tre år.