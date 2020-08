Ruset mann i bar overkropp helte en bøtte med vann over politiet

En aggressiv mann som nektet å forlate inngangen til et treningssenter i Oslo, endte opp med å helle en bøtte med vann over en polititjenesteperson.

Det var klokken 17.14 at politiet i Oslo fikk melding om at en mann skapte problemer utenfor et treningssenter i Oslo sentrum.

– Mannen gikk rundt i bar overkropp og virket ruset, og da politiet kom til stedet ble han aggressiv også ovenfor våre polititjenestepersoner, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til TV 2.

#Oslo. Hausmanngate 6. En ruset mann lagde bråk og nektet og forlate et treningsenter.Da vår patrulje ankom ble mannen aggressiv og helte en bøtte vann over en av polititjenestepersonene. Mannen ble pågrepet og er nå i arrest. Han vil bli anmeldt blant annet for vold mot politiet — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 19, 2020

Mannen ønsket ikke å bli med politiet, og endte opp med å helle en bøtte med vann over en av politifolkene.

– Mannen ble tatt med til arresten, og vil bli avhørt når han er i stand til det. Hvorfor han var aggressiv og helte denne bøtten med vann over en av våre folk, vet jeg ikke. Det skjer heldigvis ikke hver dag, sier Stokkli.

Mannen blir anmeldt blant annet for vold mot politiet etter hendelsen.