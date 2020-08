Johaug må trekke seg – har trent for mye

Therese Johaug (32) topper lista blant en rekke langrennsprofiler som ikke kan stille i Toppidrettsveka denne uka. Hennes treningsbelastning har vært for høy.

Ifølge en pressemelding fra Norges Skiforbund har hun ikke respondert som forventet på treningsøktene de siste dagene, og nå har hun i samråd med trener og helseteam besluttet at hun ikke kan delta i rulleskirennene på Hitra, i Aure og Trondheim.

– Det blir nok rart for meg ikke å delta i Toppidrettsveka som jeg har konkurrert i så mange ganger og hatt stor glede av, sier Johaug i pressemeldingen.

– Må lytte til kroppen

Hun må ha en lettere treningsperiode for å få tilbake tilstrekkelig overskudd og deltar heller ikke på den neste landslagssamlingen i Meråker.

– Nå må jeg lytte til kroppen og justere belastningen så jeg kommer meg tilbake i normalt gjenge.

Johaugs manager, Jørn Ernst, skriver i en SMS til TV 2 at Johaug ikke har gjort noe annerledes denne sommeren.

– Utenom at det ikke har vært høydeopphold. Det er bare behov for en litt roligere periode, skriver han.

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier til NRK at han rådet henne til en pause etter «tester som løping på mølla, fysioterapeut og muskelstatussjekk, sammen med hennes følelse».

– Man kan jo lure på hvorfor det skjer. Jeg tror det er fordi Therese ikke er vant til det. Hun er vant til at alt fungerer, at ting ikke er hundre prosent er uvant for henne. Det er antakelig nyttig å få en påminnelse om at det er en grense for henne også, sier treneren til NRK.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad tror ikke dette får noe å si for sesongen til Johaug.

– Hun gikk rett fra en tøff skisesong til en like tøff treningssesong. Få, om noen, har trent like mye som henne i sommermånedene. Da er det helt normalt at kroppen trenger noen roligere perioder. Om noe, forteller det oss først og fremst at Therese Johaug fortsatt er sulten på suksess.

– Skal man imidlertid sette fingeren på noe, så er det ikke unaturlig å tenke at fraværet av treningssamlinger og normal oppfølging av trener og medisinsk støtteapparat i denne spesielle situasjonen vi nå står oppe i har bidratt til at det ble litt mye på én gang nå. Kanskje kunne noe av dette vært oppdaget tidligere med normalt program, sier Skinstad.

Ikke startnekt

Øystein Andersen, medisinsk ansvarlig for langrennslandslagene, sier til TV 2 at det er veldig kjedelig at de må stille med et redusert lag i det som er en viktig begivenhet for dem. Legen sier Therese Johaug og Ragnhild Haga nå må redusere treningen for å få tilbake overskudd.

– For Therese sin del har ikke kroppen svart på treningen. Det er tatt rutinemessige tester. Svarene vi har fått viser ikke noe sykdom. Det skjer av og til at det er treningsfaser der kroppen ikke responderer. Det blir da som å kjøre en bil med håndbrekket på. Kjører du på da, ryker motoren, sier Andersen, som henviser til landslagstrenerne på spørsmål om treningsopplegget i sommer.

– Mange har jo situasjonen med Ingvild Flugstad Østberg friskt i minne. Er dette en form for startnekt for Johaug?

– Nei, det er det ikke. Det kan jeg avkrefte. Jeg er heller ikke bekymret for sesongen hennes.

Ulike forfallsgrunner

Heller ikke Ragnhild Haga, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Sjur Røthe, Håvard Solås Taugbøl, Marte Mæhlum Johansen, Ansgar Evensen eller Julie Myhre deltar i Toppidrettsveka, av ulike grunner.

Haga har som Johaug justert treningsbelastningen etter en sommer med høy belastning. Også hun dropper samlingen i Meråker.

Weng er forkjølet. Hun er i bedring og håper å være tilbake i trening i løpet av en ukes tid.

Falla har fått en overbelastning i øvre del av ryggen som gjør at 20 kilometer staking blir krevende. Hun ønsket å gå fredag og lørdag, men reglementet tillater ikke det.

Johansen i karantene

Marthe Mæhlum Johansen er student i et skolemiljø som har fått påvist koronasmitte. Hun er derfor satt i karantene og følges opp i tråd med helseteamets retningslinjer.

Røthe har siste uke ikke delta på mennenes landslagssamling i Steinkjer fordi han etter Blink-festivalen ikke har respondert som forventet på trening. Han står over Toppidrettsveka av samme grunn.

Taugbøl har en kranglete hofte og må trene med litt mindre belastning.

Evensen har vært forkjølet, og Toppidrettsveka kommer for tidlig for ham. Myhre pådro seg kink i nakken på et hurtighetsdrag og har fått behandling. Også for henne kommer helgens renn for tidlig.