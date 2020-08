– Venstre har tre lederkandidater

– Jeg har meddelt valgkomiteen at jeg som statsråd naturlig nok stiller meg til disposisjon for det partiet ønsker å bruke meg til. Men jeg har også vært tydelig på at valgkomiteens viktigste jobb er å finne en samlende løsning for partiet, sier Nybø i en SMS til TV 2.

Onsdag meldte Guri Melby seg på lederkampen i Venstre. Sveinung Rotevatn og Abid Raja har allerede lansert sitt kandidatur.

– Kommer uansett til å stå på

Også Iselin Nybø har vært spilt inn som mulig ny leder av Venstre av fylkeslaget sitt, og TV 2 har forøkt å få Nybø i tale om også hun stiller som leder. Men i sitt skriftlige svar skriver Nybø:

– Nå er det klart at vi har tre lederkandidater som partiet skal velge mellom, sier Nybø og legger til:

– Jeg kommer uansett til å stå på for partiet og kjempe for en grønn fremtid med frihet og muligheter for alle. Dette har jeg formidlet til valgkomiteen.

Konsentrert om statsråd-jobben

Nybø understreker nå at det ikke hennes personlige ønske som bør være avgjørende for partiet.

– Jeg har hele tiden sagt at det er forskjell på å ville bli partileder og det å være villig til å ta på seg et slikt verv, sier Nybø videre.

Som videre sier hun som næringsminister har tenkt å gjøre en best mulig jobb for Venstre.

– Og for landet gjennom å bidra til å lose næringslivet gjennom den krisen vi står i, slik at vi har et levedyktig næringsliv også etter korona.