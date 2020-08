Premier League-spiss psyket ut av dette Klopp-grepet

Bare tre av 19 motstandere klarte å slå tyskerens Liverpool i Premier League i sesongen som var. Kanskje er en liten del av forklaringen Klopps oppvarmingsgrep før kamp.

Det tror i alle fall Brighton-spiss Glenn Murray.

VETERAN: 36 år gamle Glenn Murray spilte 23 PL-kamper denne sesongen, hvor 16 av dem var som innbytter. Foto: Adrian Dennis

– Klopp har en greie han gjør før kampene. Jeg vet ikke om noen har lagt merke til det. Han går opp til midtstreken, står rett opp og ned og bare stirrer på motstanderens banehalvdel. Det er veldig ubehagelig, sier Murray i en Talksport-podkast.

Oppvarmingsritualet er noe Klopp tilsynelatende har gjort i lang tid. Da han var trener for Borussia Dortmund, skrev Daily Mail om hvordan han hadde stått og stirret på Arsenal-spillerne under oppvarmingen til en Champions League-kamp.

Eksemplene er flere på at Klopp snur ryggen til egne spillere:

Her fra oppgjøret mot Crystal Palace i juni. Foto: Shaun Botterill Her fra en bortekamp mot Manchester City i 2018/19-sesongen. Foto: Oli Scarff ... og her fra Champions League-oppgjøret mot Manchester City på Anfield i 2018. Foto: Dave Thompson

Murray forklarer at det psyker ut motstanderlaget.

– Det setter en støkk i deg først gang det skjer, fordi du tenker: «Hva gjør han?» Han ser ikke engang på sitt eget lag, han ser bare på oss. Han slipper ikke blikket, og ser på oss hele tiden, siteres Murray.

Med seg i podkasten hadde han tidligere Premier League-spiss Darren Bent. Han husker en tilsvarende opplevelse fra da han møtte Liverpool i en cupkamp som Derby-spiller.

– Vi varmet opp, og han gjorde akkurat det samme. Han stod på midstreken og så på at vi varmet opp, sier Bent.

Liverpool er for tiden på treningsleir i Østerrike. Tirsdag meldte avisen Kronen Zeitung at et medlem av Liverpools reisefølge skal være koronasmittet. Foreløpig har klubben ikke uttalt seg om saken.

Onsdag bekreftet Premier League-mesteren to kommende treningskamper. Lørdag skal de møte Stuttgart, før de tirsdag skal spille mot Red Bull Salzburg.