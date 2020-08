Nylig presenterte vi i Broom listen over bileierne som oftest bryter fartsgrensen. Her toppet Tesla statistikken, fulgt av BMW og Audi.

Nå har vi hentet inn ferske tall på de fem bilmerkene i den andre enden av skalaen, altså de sjåførene som er flinkest til å holde fartsgrensene.

Topp 5-listen er basert på data, hentet fra forsikringsselskapet Fremtind.

De har registrert kjøringen til cirka 6.500 brukere av den nye versjonen av Smart bilforsikring, de har tilbakelagt over 14 millioner kilometer på veiene.

Topp 5: Disse bryter fartsgrensen oftest

Ingen premiummerker

De som er flinkest til å overholde fartsgrensene, og som bryter fartsgrensen færrest ganger er Opel-sjåførene.

De som er flinkest til å overholde fartsgrensene: Opel Mazda Honda Toyota Renault

Deretter følger eierne av Mazda, Honda, Toyota og Renault.

Som vi ser av Fremtinds tall, er det ingen såkalte premiummerker på denne listen, i motsetning til de som oftest bryter fartsgrensen.

– For oss er det ikke så viktig hvem som kjører saktest, eller fortest for den saks skyld, men at det kjøres i henhold til fartsgrensene og føreforhold. Sammen med uoppmerksomhet, som bruk av mobil, vet vi at fart er en av de hyppigste årsakene til både store og små trafikkulykker. Og det er nettopp det vi ønsker å gjøre noe med, forteller Simen Rudi, kommunikasjonssjef i Fremtind Forsikring.

Dette irriterer vi oss mest over i trafikken

Toyota er på listen over bileierne som oftest holder fartsgrensen.

Vil belønne trygg kjøring

Fremtind har hatt Smart bilforsikring i markedet i over tre år. Den første generasjonen ble lansert våren 2017 av daværende SpareBank 1 Forsikring. I denne løsningen monterer bilistene en smartplugg i bilens diagnoseport. Med denne løsningen er det til nå registrert over 360 millioner kjørte kilometer blant over 30.000 kunder.

Vinteren 2020 lanserte Fremtind en ny generasjon Smart bilforsikring, med kun mobilen som sensor.

– Som i første generasjon Smart bilforsikring er målet med Smartbil-appen å belønne trygg kjøring og bevisstgjøre bilistene på deres kjøreatferd. Høy fart og mobilbruk under kjøring fører til ulykker, og nå fokuserer vi på mobilbruk ved å belønne de som lar mobilen ligge. Ved årets skolestart vil Fremtind også teste belønning av de som overholder de laveste fartsgrensene, forteller Rudi, og legger til at kjøredata for Smart bilforsikring ikke blir brukt i forbindelse med skadeoppgjør.

Bompenger skremmer bort elbil-kundene

Erik dro på Europatur med elbilen – det gikk ikke helt etter planen...