Person funnet død i vannet i Lillestrøm

Nødetatene rykket ut til melding om en elektrisk rullestol som lå under vann. Kort tid senere ble en person funnet død.

Det var klokken 14.40 onsdag at politiet ble varslet om at det lå en elektrisk rullestol under vann ved Nitelva Bru i Lillestrøm.

– Det ble satt i gang en leteaksjon, og etter kort tid ble en person funnet død i vannet, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet opplyser at det ikke er mistanke om at det har skjedd noe straffbart, og at avdøde er identifisert.