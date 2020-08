Skadet seg på stranden – så banket han Nakamura i knestående

Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 3-1 (3-3 i finaleserien)

Bare seier var godt nok for Magnus Carlsen på dag seks av finaleserien i Grand Tour Finals. Til tross for ryggsmerter som gjorde at han spilte i knestående, vant 29-åringen første parti.

Han fulgte opp med to remiser og seier i siste parti, noe som betyr at Carlsen og Nakamura er like langt i finaleserien.

– Jeg hadde egentlig hatt en fin dag, og hadde vært ute og syklet og spist i et par timer. Så skulle jeg bare ta en rask dukkert i sjøen. Jeg skulle løpe bort, og så var det et eller annet som gikk i ryggen. Så det er flaks at det går an å spille sjakk selv om man sitter på knærne, sier Carlsen til TV 2 med et smil.

Han anslår at skaden oppstod 20 minutter før start.

– Har du mindre vondt nå enn da du startet klokken fire?

– Ja. Det er både litt tid og litt smertestillende som hjelper.

Smertene kom til syne flere ganger gjennom partiene. I tredje parti gikk han for en så rask som mulig remis, noe som også hadde med smertene å gjøre.

– Absolutt. Med tanke på at jeg hadde vondt, tenkte jeg at jeg skulle spille så lite sjakk som mulig, forklarer 29-åringen.

Seieren betyr at Grand Tour Finals avgjøres torsdag, hvor vinneren stikker av med førstepremien på 1,28 millioner kroner. Partiene ser du på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl. 15.30.

Skar grimaser

Like før start fikk Carlsen en smell som gjorde dagen mer utfordrende enn den allerede var. I det første partiet skar han grimaser, byttet sittestilling flere ganger og hadde det tilsynelatende ikke godt.

Det norske sjakkesset slet med en vond rygg, og satt på knærne med en pute under istedenfor å sitte på stolen.

– Han har fått vondt i ryggen på stranden like før halv fire i dag. Gutten har det vondt, og har det ikke bra. Jeg fikk tilbakemelding fra Henrik (Carlsens far og manager), og de rakk bare å ta et litt varmt bad i håp om at det kunne få ting til å løsne i den litt vonde ryggen. Han velger altså ikke å sitte på stolen, men har hentet en pute og sitter på den, opplyste TV 2s programleder Fin Gnatt under sendingen.

– Det er veldig leit å høre, og litt av en dag det skulle skje på. Vi får bare håpe at det blir bedre. Å spille med fysiske smerter i sjakk er en veldig ubehagelig situasjon. Særlig hvis det blir en lang og hard dag, fulgte sjakkekspert Hans Olav Lahlum opp.

Ryggsmertene til tross – Carlsen strålte i første parti. Med hvite brikker utmanøvrerte han Nakamura og tok første stikk på dag seks.

– Han vinner med stor stil. Han ofret to bonder, tok en sjanse og Nakamura fant ikke de riktige forsvarstrekkene. Magnus vinner med et fantastisk angrepsparti, og viste virkelig mot, kommenterte sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Forsvant i nesten to minutter

Ryggproblemene så imidlertid ut til å vedvare for verdensmesteren. På sitt eget trekk forsvant han ut av bildet i knapt to minutter, før han dukket opp igjen.

– Jeg er bekymret mer for den fysiske formen til Magnus enn stillingen på brettet, sa Lahlum.

Andre parti endte med remis. Carlsen, med svarte brikker, lå tynt an, men klarte å berge remis i løpet av de siste trekkene. I tredje parti gikk Carlsen for remis med hvite brikker, noe som raskt ble klart.

Så vant han siste parti, noe som betyr at håpet om turneringsseier lever.

Siste dag ser du på TV 2 Sport 2 og Sumo torsdag fra kl. 15.30.