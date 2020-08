Siv Jensen krever obligatorisk koronatest ved ankomst til Norge

De neste ukene vil titusener av mennesker returnere til Norge fra land der smittepresset er høyere enn her hjemme. Nå krever Frp-leder Siv Jensen at koronatesten blir obligatorisk for alle som kommer til Norge.

Helsepersonell på Gardermoen har siden torsdag tatt imot over 20 000 personer fra utlandet, men det er bare i underkant av 3000 som har latt seg koronateste ved ankomst på Norges største lufthavn.

– Siden torsdag har vi testet 2 830 personer. Det gir et snitt på 518 personer per døgn og det er vi godt fornøyd med, sier fungerende kommuneoverlege i Ullensaker kommune Tom Sundar.

De neste ukene vil trolig titusener av mennesker ankomme Norge fra land der smittepresset er langt høyere enn her hjemme. Tall fra Telia viser at det er rundt 90 000 norskregistrerte sim-kort i utlandet nå, flesteparten av disse er lokalisert i Polen, Sverige og Litauen.

– Folk må komme puljevis tilbake, men jeg tror det blir en kontrollert tilbakekomst. Vi skal være klare til å teste så mange som mulig, sier Sundar.

FORNØYD: Kommuneoverlege i Ullensaker kommune, Tom Sundar er fornøyd med kapasiteten på teststasjonen ved Gardermoen, men han kunne ønske at enda flere lot seg teste . Foto: Anders Stensås/TV 2

Krever obligatorisk test

Frp-leder Siv Jensen har sett seg lei på de som ikke benytter seg av testtilbudet ved norske flyplasser. Nå jobber partiet med et forslag der de krever at alle som kommer til Norge lar seg koronateste.

– Når man er så redd for en ny smitteoppblomstring og det kommer mange tusen mennesker tilbake til Norge som potensielt kan dra med seg smitte så holder det ikke med frivillig testing. Vi må faktisk gjøre dette her mer offensivt, sier Jensen.

– Er det ikke problematisk å bruke tvang for å teste folk?

– Med en annen type sykdom så er jeg enig, men dette er ikke en privatsak. Dette er en global pandemi som har store konsekvenser. Norsk økonomi har vært stengt ned, mange mennesker har mistet jobben og mange bedrifter holder på å gå over ende. Da må vi stille opp for hverandre og da tenker jeg at utstrakt testing er en god idé, forklarer Jensen.

Helsedirektoratet tror ikke det er mulig å teste alle som kommer fra utlandet.

– Det er ikke realistisk å teste alle som kommer fra utlandet, men vi kan teste langt flere enn det vi gjør i dag. Derfor bygger vi ut kapasiteten sånn at vi alltid har mulighet til å møte de som trenger det, sier Svein Lie som er fagdirektør i Helsedirektoratet.

SKUFFET: Fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie mener testkapasiteten på Gardermoen er svært god, derfor er han skuffet over at ikke flere benytter seg av tilbudet. Foto: Anders Stensås/TV 2

Tror ikke på tvang

Det var ikke mange som lot seg teste på Gardermoen mens TV 2 var på besøk onsdag. Kommuneoverlegen i Ullensaker er tydelig på at det er bedre å teste noen enn ingen.

– Det gir en indikasjon på graden av importsmitte, men det gir ikke et fullt bilde. Da må flere enn ti prosent teste seg, men det er på ingen måte verdiløst. Per i dag har vi under en prosent positive prøvesvar, sier Sundar.

Han er ikke enig med Jensens forslag om påbudt test for personer som kommer til Norge.

– Jeg mener det skal være frivillig sånn som myndighetene har lagt opp til nå, men det er klart at det er en fordel at så mange som mulig lar seg teste. Skulle det bli obligatorisk så må testkapasiteten økes betydelig for at vi skal få det til, sier Sundar.

Mener flere burde benytte seg av tilbudet

Lie har fulgt nøye med på testtilbudet. Han beskriver testkapasiteten på Gardermoen som svært god. Derfor er han skuffet over at ikke flere benytter seg av tilbudet.

– Vi synes dette er et tilbud som bør brukes. Folk som kommer fra røde land skal i karantene, men nå kan de la seg teste og få en indikasjon på hvor de er hen i en smittesammenheng. Det tenker vi at mer enn ti prosent burde benytte seg av, sier Lie.

– Når så få benytter seg av tilbudet, har det da noen effekt?

– Poenget er der. Vi utvider informasjonstiltakene slik at flere er klar over teststasjonene når de ankommer og vi håper at folk vil benytte seg av tilbudet, forteller Lie.

– Veldig fornøyd med status

I Trondheim er de svært fornøyd med hvor mange som har benyttet seg av det frivillige testtilbudet på Værnes. Fra fredag til mandag har det ankommet rundt 1000 personer til flyplassen. Av de valgte så mange som 666 personer å teste seg.

– Tallmessig er vi veldig fornøyd med status, sier Leif Edvard Muruvik Vonen som er kommuneoverlegen i Stjørdal kommune.

Men han vil ikke tvinge noen til å ta testen.

– Jeg tenker at jo flere som tar testen, desto bedre er sjansen for å knipe det tidlig – før smitten sprer seg i regionen. Men jeg er ikke tilhenger av tvang. Godt tilbud og oppmuntring er best, sier Vonen.

FØRST UT: Siden Bergen lufthavn åpnet sin teststasjon 8. august har 1600 personer blitt testet ved flyplassen. Foto: Eivind Senneset/NTB Scanpix

Bergen lufthavn Flesland var den aller første flyplassen i Norge som åpnet et eget testsenter for koronasmitte i starten av august. Legevakta i Bergen anslår at ca. 15 - 20 prosent av de reisende benytter seg av tilbudet.

– På Flesland har vi kapasitet til å teste flere. Du må gjerne vente litt på tur blant medpassasjerene, men fordelen er at du får testet deg og slipper å bestille test på annen måte, sier legevaktsjef hos Bergen legevakt, Dagrun Waag Linchausen.

Hun legger ikke skjul på at tiltaket vil ha størst effekt dersom alle lot seg teste.

– Ordningen vil bli evaluert etter hvert så det er ikke utenkelig at det kan bli endringer. Tiltaket vil ha størst effekt hvis alle lot seg teste, men at det er nasjonale myndigheter som beslutter tvungen testing, sier Linchausen.

Vil ikke konkludere enda

SKEPTISK: Bent Høie mener det foreløpig ikke er god nok dokumentasjon til å tvinge folk til å teste seg. Foto: Anders Stensås

Helseminister Bent Høie mener obligatorisk testing ikke vil være noen garanti mot smitte utenfra. Han viser blant annet til Island som har opplevd smitte utenfra til tross for obligatorisk testing.

– Det er en lang tradisjon for at tester i Norge skal være frivillig. Skal vi gjøre det obligatorisk, så må vi vite veldig sterkt at det virker, konstaterer han.

Helseministeren forteller likevel TV2 at han har bedt FHI om å se på om det finnes noen dokumentasjon for at obligatorisk testing har fungert.

– Når så få benytter seg av testtilbudet er det for dårlig informert?

– Dette tilbudet har eksistert i noen få dager. Jeg tror vi må ha litt mer erfaring med tilbudet fra ulike steder før vi feller noen endelig dom over det.