Spionsiktet hadde Kongsberg Maritime på kundelisten - hadde tilgang til sensitive opplysninger

Den spionsiktede nordmannen Harsharn Singh Tathgar har de siste årene jobbet i DNV GL innenfor olje- og gassvirksomheten.

Selskapet sier at han hadde en rekke kunder og at han hadde tilgang til sensitive opplysninger.

– Han har jobbet med rundt 50 forskjeller kunder, deriblant Equinor og Kongsberg Gruppen, sier mediedirektør Per Wiggo Richardsen i DNV GL til TV 2.

Richardsen sier at den spionsiktede var prosjektleder for et av prosjektene de hadde med Kongsberg Maritim, som er under Kongsberg Gruppen.

– Hadde han tilgang til sensitive opplysninger?

– Ja, det er klart at stort sett alt vi gjør er av sensitive opplysninger, sier Richardsen til TV 2.

Kunder informert

Kundene hvor den spionsiktede var involvert, har blitt informert om saken.

Richardsen sier at det de oppfatter som det viktigste prosjektet han var på, er et såkalt Joint industry project, som er et samarbeid mellom mange firma.

Pressetalsmann i Equinor, Morten Eek, sier til TV 2 at de ikke ønsker kommentere spionsaken.

– Vi har samarbeidet med DNV GL om 3D-print-arbeid, med informasjon som er åpen og tilgjengelig, sier Eek til TV 2.

Kommunikasjonsrådgiver Anette Bonnevie Wollebæk i Kongsberg Maritime skriver i en e-post til TV 2 at de har samarbeidet med DNV GL i enkelte utviklingsprosjekter der den siktede har vært involvert.

– Dette er som kjent en politisak under etterforskning som vi ikke kan uttale oss mer detaljert om, skriver hun.

Statshemmeligheter

De rundt 50 kundene som han har vært i kontakt med, har både vært norske og utenlandske bedrifter.

Det at den spionsiktede ikke hadde sikkerhetsklarering, betyr at han ikke har jobbet med forsvarsrelaterte prosjekter eller Forsvaret hvor det kreves at man har en slik klarering.

Ifølge fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett satt den siktede mest sannsynlig har «delt skjermingsverdig materiale».

Richardsen sier han har registrert det - og at han ble pågrepet for å ha delt statshemmeligheter - men sier at han ikke har innsikt i hvilke hemmeligheter nordmannen kan sitte på.

– Dette er en veldig alvorlig sak, og det preger alle ansatte. Det er en trykket og alvorlig stemning på kontoret, og helt sikkert andre kontor i Norge og i utlandet også.

– Beklagelig

Richardsen sier at han ikke ønsker å gå inn på hvordan kundene har reagert på saken, men sier at de er bekymret.

– Saken er beklagelig, og det er veldig vanskelig for alle involverte. Vi er bekymret for det som har skjedd og ønsker å bidra på en måte at vi kan komme videre i denne prosessen på en best mulig måte, det gjelder først og fremst at PST skal gå gjøre sin jobb på sin måte, sier mediedirektøren.

Internt gjør DNV GL en innsats selv for å gå gjennom sine sikkerhetsrutiner.