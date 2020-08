Denne burgertesten gav overraskende resultater

Historien om amerikanske David Whipple som fant en McDonaldsburger i jakkelommen etter 14 år, skapte stort engasjement i 2013.

Etter alle årene i jakkelommen så burgeren hans fra McDonalds tilsynelatende helt fin ut, og forklaringen den gang skulle blant annet være bruk av konserveringsmiddel i burgeren.

Reklamerer med muggburger

Nå har Burger King gått så langt at de reklamerer med en skikkelig muggen burger, for å fortelle at de har kuttet ut all kunstig konserveringsmiddel i sin Whopper burger.

Men mugner deres burger egentlig noe raskere enn burgerne fra konkurrentene Max og McDonalds?

Det har vi undersøkt, og resultatet er oppsiktsvekkende.

MUGGEN BURGER: Slik reklamerer Burger King med at de har fjernet all kunstig konservering fra sin Whopper. Foto: Skjermdump Burger King

TV 2 hjelper deg har dokumentert hva som mugner raskest av Burger Kings Whopper, en burger fra Max Burger og en burger fra McDonalds.

Resultatet av eksperimentet viser at Whopperen uten kunstig konservering ikke mugner raskere enn de andre burgerne.

Slik er eksperimentet utført: To Whoppere, to Big Mac og to Max burgere ble lagt i hver sin plastboks. En av burgerne hadde alt av tilbehør, og en burger hadde bare burgerbrød og kjøtt.

Burgerne lå i plastboksene i 28 dager uten å bli tatt ut.

Alle burgerne mugnet relativt raskt, også burgerne fra Max og McDonalds med kunstig konservering. Burgeren fra Burger King uten tilbehør var faktisk den burgeren som mugnet minst i løpet av 28 dager.

MUGG: Slik så burgeren fra McDonalds ut etter 28 dager i en plastboks. Foto: TV 2

Ikke et stikk til konkurrentene

Administrerende direktør i King Food AS, Rune Sandvik, sier til TV 2 hjelper deg at det tidligere har vært påstått at burgere fra hurtigmatkjeder har vært full av konserveringsmidler og kunstige ting, og at de derfor kom på ideen til deres reklamefilm.

– Det vi prøver å få frem er at vi nå har kommet så langt av vi har blitt kvitt alle kunstige konserveringsmiddel, kunstige smakstilsetninger og kunstige fargetilsetninger i Whopperen vår. Og det er vi stolte av, sier Sandvik.

På spørsmål om hva Burger King tenker om resultatet av TV 2 hjelper degs undersøkelse, sier Sandvik at han ikke har forutsetninger for å si noe om det.

– Det som er viktig for meg er at vi ønsker å formidle at vi serverer ekte mat, og det er derfor vi har tatt det grepet med å fjerne de tingene og kan fortelle om det, sier Sandvik.

Sandvik sier til TV 2 hjelper deg at reklamekampanjen ikke er et stikk til konkurrentene.

Konserveringsmiddel i saus

Seniorforsker på Nofima, Solveig Langsrud, har sett nærmere på ingredienslistene til burgerne fra de tre kjedene. Faktisk inneholder ingen av burgerne i denne undersøkelsen kunstig konserveringsmiddel i selve kjøttet eller brødet.

I burgerne fra McDonalds og Max finner Langsrud riktignok kunstig konserveringsmiddel i sausene og suragurken.

– De kunstige tilsetningsstoffene som brukes er risikovurdert og godkjent for å bruke i mat. Det er de samme stoffene som blir dannet naturlig i mat og som finnes i mat i utgangspunktet, sier Langsrud til TV 2 hjelper deg.