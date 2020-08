Allerede i september er det klart for lansering av helt nye Lucid Air, en helelektrisk luksussedan fra den Silicon Valley-baserte bilprodusenten.

Bilen ble første gang vist i 2016, men nå er det altså like før Lucid drar teppet av den ferdige produksjonsmodellen.

Den amerikanske elbil-produsenten satser stort, og skal ifølge nylige tester gruse Tesla på rekkevidde.

Lucid Motors har nemlig bekreftet at deres første elbil får en rekkevidde på hele 832 kilometer.

Slår Tesla og Mercedes

Rekkevidden er målt etter USAs relativt konservative EPA-standard. Selve testene er utført og verifisert av den uavhengige aktøren FEV North America.

Med en rekkevidde på 832 kilometer, gruser dermed nykommeren Tesla Model S Long Range, som kan skilte med lengst rekkevidde i dag, på 610 kilometer.

Lucid Air vil også overgå kommende Mercedes EQS som får rundt 700 kilometer, målt etter WLTP-standarden.

Lucid Air er en av mange utfordrere til Tesla. Nå melder selskapet at nyheten blir den hurtigst ladende elbilen på markedet.

Lader 48 mil på 20 minutter

Den kommende luksussedanen, som vil prises noe høyere enn Tesla Model S, har verdenspremiere 9. september i år.

Lucid satser på høy kvalitet i interiøret.

I dag avslører selskapet flere detaljer om den spennende nyheten. Lucid Air blir ifølge produsenten også den hurtigst ladende elbilen på markedet.

Det er mye takket være at bilen får et 900 volt-system. Lucid Air skal kunne lynlades med over 300 kW.

Videre opplyser Lucid at bilen skal kunne lades 483 kilometer på bare 20 minutter. Ombordladeren støtter 19,2 kW.

Ved siden av klasseledende rekkevidde og ladehastighet, skal bilen også levere ytelser det står respekt av. 0-60 mph (96 km/t) loves på under 2,5 sekunder, mens toppfarten skal være over 320 km/t.

Lucid Air skal kunne lades 483 kilometer på bare 20 minutter. Det tilsvarer omtrent Oslo-Bergen (via Riksvei 7).

Utvikler teknikken internt

Lucid Airs lange rekkevidde er et resultat av egenutviklet teknologi. I arbeidet med batteripakken har Lucid dratt nytte av ti års erfaring og millioner av kilometer med testkjøring.

Peter Rawlinson er administrerende direktør og teknologisjef i Lucid Motors.

I tillegg har Lucids teknologiavdeling Atieva spilt en stor rolle, da de siden 2018 har levert batteripakker til hele feltet av Formel E-biler (den øverste klassen elektriske racerbiler). Resultatet er et batterisystem som skal gi høy sikkerhet, ytelse og energitetthet, formet rundt bilens kupé.

– For noen år siden avduket vi alfa-prototypene våre av Lucid Air og lovet en rekkevidde på mer enn 640 kilometer, noe som gjenspeilet vår teknologi på den tiden. I mellomtiden har vi oppnådd en rekke tekniske gjennombrudd som har gitt en energieffektivitet uten sidestykke, sier Peter Rawlinson, administrerende direktør og teknologisjef i Lucid Motors.

– Jeg er svært fornøyd med at vi slik har oppnådd en estimert rekkevidde på 832 km, og samtidig redusert batteripakken betydelig. Slik har vi redusert vekten og kostnadene til kjøretøyet og forbedret kupéen. Det er unektelig en bragd for oss som EV-teknologiselskap, sier Rawlinson.

Bilen ventes på markedet i 2021, og kan nå reserveres for 8.900 kroner.

Lucid Motors Lucid Motors er en relativt nyoppstartet bilprodusent, grunnlagt i 2007 under navnet Atieva.

Lucid Air ble første gang vist i 2016, men selskapet fikk økonomiske problemer. Her ble en saudi-arabisk investor redningen høsten 2018.

I fjor sommer gikk Teslas tidligere produktsjef, Peter Hochholdinger, over til Lucid Motors.

Se flere bilder av Lucid Air her:

