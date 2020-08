Politiet innfører oppholdsforbud rundt vindkraftutbyggingen på Haramsøya

– Bakgrunnen for forbudet er at det i lengre tid og ved flere tilfeller har vært ferdsel og annen aktivitet som har hindret vindkraftubyggingen, sier politistasjonsjef Oddbjørn Onarheim i en pressemelding.

Han opplyser at politiet håpet at de skulle slippe å innføre så inngripende tiltak, men at situasjonen de siste dagene, med aksjoner som hindrer utbyggingen, har gjort at de ser seg nødt til å stenge området.

Dersom man bryter forbudet, kan man straffes med en bot opp mot 8000 kroner.

Forbudet vil iverksettes mandag 24. august.