Én av Skal vi danse-deltakerne ble nektet å trene: – Jeg er i karantene

I God kveld Norge-videoen øverst i saken kan du høre hva Alsgaard selv sa om karantene-situasjonen på mandag.

– Jeg kom inn som reserve. Jeg har takket konsekvent nei til Skal vi danse, hvis jeg i det hele tatt har giddet å svare de siste 16 årene, sier han og avslører at God kveld Norges Niklas Baarli var en av de som presset ham til å godta invitasjonen i år.

SKILØPER: Alsgaard er kjent som en av tidenes beste skiløpere. Han vant gull i åtte OL og VM på rad i perioden 1994–2003 og tok i alt 15 OL og VM-medaljer, derav 11 gull, 3 sølv og 1 bronse. Foto: Espen Solli/TV 2

– På etterskudd

Siden han ble hentet inn som resvere kort tid før deltakerne ble annonsert, har han fortsatt ikke fått danset noen ting, mens de andre deltakerne er i full gang på dansesenteret.

– Jeg kom inn helt på sidelinja. Jeg er fortsatt i karantene, og får ikke lov til å begynne å trene. Jeg er på etterskudd allerede.

Den sporty 48-åringen tar likevel utfordringen med et smil.

Det er slik at alle kjendisene må i karantene før de kan på dansestudioet. Dette er en av mange smittevernstiltak som TV 2 har i årets sesong.

TV 2 svarer

Siril Vatne Meling, pressekontakt for Skal vi danse, sier dette torsdag morgen:

– Thomas var i gang med treningen fra i går av, og vi tilrettelegger for at han skal få trent nok før premieren. Vi er strålende fornøyd med at Thomas er en del av årets «Skal vi danse»-cast, og synes han er tøff som kastet seg ut i det på kort varsel. Med hans bakgrunn som tidligere toppidrettsutøver kommer han nok til å hente inn det lille forspranget de andre har fått på trening på glimrende vis.

Premiere på Skal vi danse er 5. september på TV 2.