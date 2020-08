Hva tenker du nå, Nicolai Tangen?

Det er to enkle veier ut av den fastkjørte konflikten rundt Nicolai Tangen. Problemet til Stortinget er at politikerne ikke har kontroll over noen av dem.

Det er kun en drøy uke til Nicolai Tangen får pinkoden til oljefondet, og det er fullstendig kaos rundt ansettelsen. Dramaet som utspiller seg i Stortinget en drøy uke før den nye oljefondsjefen skal skal tiltre er helt surrealistisk å følge.

Stortinget vedtok i fjor en sentralbanklov som slo fast at politikerne ikke skal blande seg inn i ansettelsen av daglig leder av Norges Banks forvaltning av oljefondet (Statens pensjonsfond utland, SPU). Det er det Norges Banks hovedstyre som skulle gjøre.

Nå har ansettelsen likevel havnet i Stortinget og det ser ut til at et samlet storting, eller i det minste et betydelig flertall, vil stille seg bak kritikken mot ansettelsen som er reist av Stortingets eget tilsynsorgan, Norges Banks representantskap. Det er oppsiktsvekkende.

Kritikken mot ansettelsesprosessen rammer Norges Banks hovedstyre og i særdeleshet sentralbanksjef Øystein Olsen. Olsen har i tillegg håndtert kommunikasjonen utad på en usikker og famlende måte. Det har ikke bidratt til å styrke ansettelsen og forsikre det norske folk om at sparepengene våre er i de beste hender. Tvert imot.

Nå har vi altså en situasjon hvor Stortinget ser ut til å uttrykke en form for mistillit mot ansettelsen av Nicolai Tangen en drøy uke før han skal begynne jobben.

Striden er komplisert, men kjernen er at Tangen skal beholde 43 prosent eierandel i hedgefondet AKO Capital som forvalter ca 180 milliarder kroner fra sin base i London, inkludert rundt 4 milliarder av Tangens private formue.

Mannen som kan bli landets statsminister om et drøyt år mener at Tangen ikke kan lede oljefondet. - Tangen-ansettelsen er ikke forenlig med kravene som bør gjelde for å lede oljefondet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Den nåværende statsministeren, Erna Solberg (H), sa til DN at hun ble overrasket over ansettelsen. Finansminister Jan Tore Sanner (H) ble bekymret.

Det virker nærmest utenkelig at Norges Bank, etter alt dette, bare skal late som ingenting og la Tangen tiltre som planlagt 1. september, til ville protester fra et flertall på Stortinget.

Det er derimot to enkle veier ut av dette. Problemet til Stortinget er at politikerne ikke har kontroll over noen av dem:

Tangen selger seg helt ut av AKO Capital og plasserer formuen sin et sted hvor den ikke kan krysse veier med oljefondet, for eksempel på Oslo Børs Tangen trekker i nødbremsen og trekker seg.

Velger Tangen å gjøre en av delene, vil vi kunne høre et lettelsens sukk gjennom hele Stortinget og regjeringskvartalet.

Tangen vil med det heve seg over konflikten mellom sentralbanksjefen og Stortinget og vise at han setter Oljefondets interesser foran seg selv.

Men av det Tangen har uttalt til nå, er det absolutt ingenting som tilsier at han kommer til å gjøre noen av delene. Da det i mars ble kjent at han skulle få jobben uttrykte han at «dette er ikke bare drømmejobben min. Det er drømmen min». Intet mindre. Han fremstår heller ikke som en fyr som gir opp drømmene sine uten kamp.

Tangen har fått et gjestekontor i Norges Bank hvor han kan forberede seg til han skal tiltre jobben 1. september. Det spørs om han ikke må belage seg på å vente på det gjestekontoret noe lengre, til politikerne finner ut om de kan gjøre noe med ham, og eventuelt hva. Det kan tenkes at sentralbanksjefen og hovedstyret trenger å kjøpe seg noe tid for å prøve å løse den floken de selv har bidratt til.



Men enn så lenge sitter Tangen med de beste kortene. Han har en bindende avtale om at han skal ha jobben. Det er derimot usikkert hvem som blir sittende med svarteper til slutt. For det er vanskelig å se for seg at Tangen skal kunne lede Oljefondet uten å ha tillit fra storting og regjering, selv om han har jussen på sin side. Det er forskjell på juss og politikk.

Nicolai Tangen har ikke sagt et ord offentlig etter at Stortinget ble involvert. Nå vil jeg gjerne høre hva Tangen selv har å si om dramaet han selv er hovedpersonen i. Ikke minst om han har noen tanker om hvordan uroen rundt hans person påvirker Oljefondets omdømme og troverdighet internasjonalt.