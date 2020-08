Da Siw skulle begynne å amme, kom smertene. Så fikk hun den knusende beskjeden fra legen

Som 32-åring fikk Siw Reistadbakken Wold uhelbredelig kreft. Nå kjemper hun for å få noen måneder ekstra med sine to små barn.

Kalenderen viste januar 2019, og 32 år gamle Siw Reistadbakken Wold hadde akkurat fått sitt andre barn. Men da hun skulle begynne å amme, kom smertene.

Etter å ha utelukket at det var noe galt med datteren, var det Siw som måtte sjekkes. Hun oppdaget en kul under armen, og bestemte seg derfor for å gå til legen.

– Jeg fikk beskjed om at vi skulle se det an, sier hun til TV 2.

Kreft med spredning

Men kulen gjorde vondt, og Siw dro rett tilbake til legen. Da ble hun henvist til brystdiagnostisk senter for å sjekke hva kulen kunne være.

– Det viste seg at det verken var tette melkeganger eller brystbetennelse, men kreft. Med spredning til leveren, forteller Siw.

SMÅBARNSMOR: Siw sammen med sine to små døtre. Foto: Privat

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner, og hvert år får om lag 3500 kvinner i Norge diagnosen. På grunn av forskning er det imidlertid svært mange som overlever.

Men for Siw var situasjonen en helt annen. Hennes krefttype kalles metastatisk trippel negativ brystkreft, og det finnes ingen behandling som gjør henne helt frisk.

– Jeg fikk beskjed med én gang om at dette er uhelbredelig, og at det er dette jeg kommer til å dø av, forteller hun.

– Hele livet ble snudd på hodet i løpet av to timer. For jeg tenkte jo at de skulle gjøre meg frisk, det er jo jobben til legene.

Mot alle odds

Siw Beate begynte på cellegift, men legene ga beskjed om at dette kun var livsforlengende. Men mot alle odds, fungerte behandlingen bra og svulsten krympet.

Legene fikk et lite håp, og besluttet derfor å gjennomføre en operasjon, samt cellegift og stråling.

BEHANDLING: 33-åringen gjennomgår omfattende behandling. Foto: Privat

Tre måneders ventetid sto nå for tur.

– Alt ble borte. Men så fant de en klump i leveren, som spredte seg i en enorm fart til lunger og hjerne.

Sjokket for Siw og familien var stort.

– Jeg tenkte ikke det var mulig å få uhelbredelig kreft når jeg var 32 år, og at jeg kunne dø fra barna mine. Det var ikke en mulighet jeg tenkte på, sier hun.

Sjokkbeskjeden

Men det finnes medisiner som kanskje kan gi Siw og andre som er i lignende situasjoner noen måneder lengre å leve.

I mars godkjente Beslutningsforum immunterapibehandling til brystkreftpasienter med metastatisk trippel negativ sykdom, slik Siw har.

33-åringen deltok i studien for å sjekke hvilken effekt behandlingen kunne ha. Siw responderte veldig bra, og hadde derfor et håp om at hun kunne fortsette på denne da den ble godkjent.

Men så kom sjokkbeskjeden.

Medisinen godkjennes kun for bruk som førstelinjebehandling. Det vil si at man ikke kan ha mottatt andre typer cellegift på forhånd for å få behandlingen.

– Jeg tenker at det er veldig firkantet, og dårlig gjort. Hvis det finnes en medisin som kan hjelpe, så må jeg få lov til å prøve, mener Siw.

Må betale dyrt

Behandlingen gjør ikke nødvendigvis 33-åringen frisk, men kan gi henne verdifulle måneder med sine to små døtre, mann og familie.

– Medisinen kan gjøre at jeg ikke dør fra datteren min før hun er to år. At jeg får feire en jul til, en påske til og at jeg får oppleve neste sommer.

Men svaret fra det offentlige er et blankt nei. I stedet må Siw betale i dyre dommer for å få behandlingen på et privat sykehus.

HÅP: Siw Beate håper at behandlingen skal gi henne mer tid sammen med sine to små døtre. Foto: Privat

For kort tid siden opprettet hun en innsamlingsaksjon via Spleis, i håp om å få litt ekstra hjelp. Responsen har vært over all forventning.

– I løpet av to dager er det samlet inn over 250.000, og det dekker de tre første månedene. Det er ganske fantastisk. Jeg hadde et håp etter å ha sett andre som har samlet inn penger, men jeg trodde ikke det skulle skje så fort, sier hun.

– Men det er en stor sak, for det handler om retten til å få medisin som kan hjelpe med å få et lengre og bedre liv.

– Helt sykt

TV 2 møtte Siw rett før hun skulle få sin første dose denne uka.

– I dag går det 140.000 kroner ut. Det er helt sykt at så mye penger forsvinner i løpet av en liten time, men det føles godt å endelig komme i gang. Nå gjør jeg det jeg kan, og jeg kan slappe litt mer av.

DYRE DRÅPER: Denne uken fikk Siw sin første dose med immunterapi. Foto: Privat

Men det er ikke uten frykt 33-åringen nå begir seg ut på behandlingen som kan gi henne et lengre liv.

– Frykten er det tidspunktet hvor jeg står der og de sier at det ikke er noe mer behandling de kan gi meg. Og så står jeg der på egen hånd, blir kastet utfor stupet og så vet jeg ikke når jeg lander, sier hun.

– Er du redd for å dø?

– Jeg er ikke redd for å dø. Jeg er mer redd for det jeg går glipp av, selve livet. Men jeg lever så lenge jeg kan.

Mangler forskning

Bjørn Naume er leder for Norsk brystkreftgruppe (NBCG) og overlege ved seksjon for brystonkologi ved Oslo universitetssykehus.

Han sier til TV 2 at grunnen for at ikke alle får tilbud om behandlingen, er at de ikke har data som sammenligner det å bruke immunterapi med vanlig standard behandling i en senere fase av sykdommen.

STUDIER: Beslutningen om å tilby noen pasienter immunterapi baserer seg på omfattende studier. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

– Den studien vi legger til grunn for behandling i Norge viser at det synes ikke å være noen effekt av behandlingen, dersom de har fått cellegift tidligere, i forbindelse med at de fikk sin primære sykdom, sier Naume.

Overlegen understreker at de tenker mye på alle de som ikke kvalifiseres for bruk til denne behandlingen.

– Men vi trenger at de behandlingene testes på en så god måte at det er en reell forskjell for pasienten. Dette er ikke kun snakk om kostnad, det er også snakk om bivirkninger, sier Naume.

– Ikke bare en statistikk

Siw har imidlertid en klar beskjed til de som har bestemt at hun ikke er kvalifisert for å få immunterapibehandlingen.

– Vi er ikke bare en statistikk. Vi er mennesker som har en historie, og en skjebne. Det må gå an å gjøre unntak og bruke skjønn.

Men ifølge Naume er det ikke så enkelt.

– Så lenge vi ikke har sikkerhet for at et medikament virker bedre enn det vi ellers ville gitt, så er mitt skjønn at det vi vet mest om, er det vi bør benytte. Det å benytte noe annet før vi har den informasjonen tilgjengelig, vil jeg si er et dårlig skjønn.