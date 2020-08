Kombinasjonen elbil, SUV og firehjulstrekk er svært attraktiv for mange norske kunder.

Det ser vi også på den offisielle registreringsstatistikken for nye biler her til lands. Norges mest solgte bil så langt i år har nettopp denne kombinasjonen: Det er Audis e-tron.

Sammen med Mercedes EQC og Jaguar I-Pace utgjør den et trekløver med mange likhetspunkter.

En rekke konkurrenter er på vei. Men enn så lenge er det disse tre som gjelder, sammen med Teslas Model X som riktignok er både større og dyrere.

Samme rekkevidde

Så langt har også prisene vært ganske like, men denne uken kom det som er en svært god nyhet for de som er ute etter bil i denne klassen.

Jaguar kommer nemlig med en spesialmodell av sin I-Pace. EV320 heter den. Forskjellen til dagens EV400 er i hovedsak at 320 har færre hestekrefter og er noe tregere. Til gjengjeld sparer du hele 109.000 kroner på å velge denne.

Ikke minst viktig er det at rekkevidden er den samme: Det offisielle tallet her er 470 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Les mer: Her kan du spare over 100.000 kroner på I-Pace

Nå spesialmodell kan gi ny fart på salget av Jaguar I-Pace i Norge.

Går mye kortere

Med det setter Jaguar konkurrentene under sterkt press. Audi e-tron starter litt under i pris, nemlig på 588.380 kroner. Mens Mercedes EQC på sin side har startpris på 624.000 kroner.

Til denne prisen får du innstegsmodellen av e-tron, som heter 50. Denne har redusert rekkevidde i forhold til 55-utgaven av samme bil. e-tron 50 klarer offisielt inntil 368 kilometer før batteripakken er tom, altså vesentlig mindre enn I-Pace.

Her er den i Norge, helt ny utgave av Audi e-tron

Audi e-tron er en knallsuksess i Norge, dette er den nye Sportback-versjonen.

Ny fart på salget

Tilsvarende tall for EQC er på 417 kilometer, med det plasserer den seg ganske midt mellom de to rivalene.

Når vi vet at best mulig rekkevidde er viktig for svært mange som kjøper elbil, har Jaguaren en betydelig fordel her.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen mener priskuttet på I-Pace kan få mye å si for modellen framover.

– Ikke minst er dette naturligvis gull verdt for kundene. I vår og sommer har mange bilmodeller gått opp i pris, enkelte med betydelige beløp. En av dem er I-Pace EV400 som i sommer økte startprisen med hele 100.000 kroner. Da ble den med ett mye tyngre å selge. Den nye spesialmodellen er derfor perfekt til å få ny fart på salget av bilen igjen, sier Vegard.

Akkurat lansert i Norge: Nå har den fått skikkelig priskutt

Salget er i gang

– Ja, for det har falt?

– Etter noen veldig gode år, har det buttet imot for I-Pace i år. Det kan nok ha flere årsaker. Bilen er ikke lenger splitter ny, den har fått tøffe konkurrenter – og vi har også hørt om leveringsproblemer. I sum gjør det at det har vært mye roligere hos landets Jaguar-forhandlere i år, enn det var i 2018 og 2019.

Salget av spesialmodellen er allerede i gang. Jaguar starter utleveringene av den i oktober. Så langt kommuniserer de at det er snakk om et begrenset antall og at salget av denne blir avsluttet senere i år.

LES MER: Konkurransen har blitt tøffere, men fortsatt best på én ting

Video: Her er Polestars første elbil i Norge