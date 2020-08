Northug får hjelp av First House

Torsdag 13. august ble den tidligere skistjernen Petter Northug stoppet av politiet i en fartskontroll i 110-sonen på E6 sørgående i Ullensaker ved Gardermoen.

Farten ble målt til 168 kilometer i timen. Politiet mistenkte ham for å være ruspåvirket, og Northug ble tatt med til legevakten for å avlegge blodprøve.

Mandag bekreftet politiet at Northug er siktet for tre lovbrudd: Kjøring i for høy hastighet, kjøring i ruspåvirket tilstand og oppbevaring av narkotika.

TV 2 kjenner til at kommunikasjonsbyrået First House er involvert i planleggingen av Northugs kommunikasjonsstrategi i etterkant av siktelsen mot ham.

TV 2 har vært i kontakt med First House, som opplyser at de ikke bekrefter eller kommenterer kundeforhold, enten det eksisterer et kundeforhold eller ikke.

Northugs forsvarer Halvard Helle har ikke besvart TV 2s henvendelser.

– Har det tøft

Helle har tidligere snakket med TV 2 om hvordan Northug ivaretas etter hendelsen.

– Det viktige for Petter er at han får nødvendig helsemessig oppfølging, og det gjør han. Samtidig har han folk rundt seg, men han har det tøft, sa Helle til TV 2.

– Kan du gå litt inn på hvordan han ivaretas nå?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Grunnen til det er at selv Petter Northug, også i den vanskelige situasjonen som han er i nå, har krav på et privatliv.

– Hvor vanskelig er det å være en så offentlig person som Northug, når man havner i en sak som dette?

– Det er selvfølgelig krevende, fordi den massive medieoppmerksomheten er en tilleggsbelastning sett i forhold til alle andre som har en tilsvarende sak hengende over seg, men dette skjønner jo Northug.

– Han forstår oppmerksomheten som følger med?

– Det er klart, svarer Helle.

– Utrolig lei meg

Northug la selv ut et innlegg på Instagram dagen etter han ble stoppet av politiet, der han bekreftet hendelsen.

– Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort, skrev Northug.

TV 2 har stilt politiet flere spørsmål om etterforskningen som pågår i saken. Politiadvokat Karoline Ekeberg sier politiet fortløpende gjennomfører vurderinger av hvilke etterforskningsskritt som er relevante.

– Av hensyn til etterforskningen kan jeg ikke utdype dette nå, sier Ekeberg.

Politiet venter fortsatt på analysesvaret fra Northugs blodprøve.

– Dette vil normalt ta tre uker, sier Ekeberg.