Frp ber Sanner rydde opp

Fremskrittspartiet vil be finansminister Jan Tore Sanner ta kontakt med hovedstyret i Norges bank med sikte på å redusere skadevirkningene av Tangen-saken.

– Konflikten mellom representantskapet og hovedstyret i Norges Bank er så stor at Fremskrittspartiet er bekymret for at denne situasjonen kan skade omdømmet og forvaltningen av oljefondet. Faren for interessekonflikter mellom Tangens fond og han rolle som leder av Statens pensjonsfond må minimeres ytterligere, og vårt forslag er å be statsråden tak kontakt med hovedstyret med sikte på en løsning, sier Frps medlem av Finanskomiteen Hans Andreas Limi til TV 2.

Avviser politisk styring

Han avviser at dette innebærer en politisk styring av Norges bank i strid med sentralbankloven.

– Vi ønsker på ingen måte å instruere, eller på annen måte bryte med sentralbankens uavhengighet, men jeg minner om at forvaltningen av Statens pensjonsfond er Finansdepartementets ansvar, delegert til Norges bank. Dersom fondets omdømme er truet, er det rett og slett både finansministerens og i siste instans stortingets ansvar å bidra til å løse situasjonen, sier Limi.

Finanskomiteens møte ble avsluttet rett før klokken 13.00 onsdag, og samtalene i komiteen fortsetter frem mot fristen for avgivelse av komiteens innstilling førstkommende fredag.

Kritisk

Opposisjonen er sterkt kritisk og delvis hoderystende til at finansministeren før helge bestilte en vurdering fra et privat advokatfirma for å beskrive departementets muligheter for å gripe inn i ansettelsen av Nikolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

Det var nettstedet E 24 som tirsdag avslørte at advokatfirmaet Arentzen de Beche tidligere har bistått Tangen med å utforme ansettelsesavtalen hans. Å bestille en utredning fra akkurat samme firma, riktignok en annen advokat, er uryddig, mener opposisjonen.

– Det er veldig uheldig at finansministeren har satt seg selv og departementet i denne situasjonen. Dette er en sak som handler om interessekonflikter og hvordan vi skal håndtere det. Nå har han selv introdusert nye interessekonflikter ved å bestille en sånn utredning, sier Hadia Tajik til TV 2.

Partiet Rødts Bjørnar Moxnes går enda lenger og kaller vurderingen verdiløs. Han stiller også spørsmål om advokatfirmaet i dette tilfellet har brutt advokatforeningens egne regler om håndtering av interessekonflikter.